'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: Nổi tiếng sợ vợ, mang tiền về cho vợ bằng 2 tay nhưng vẫn tự hào vì đã tìm được đúng người phụ nữ mong muốn

Hậu trường 29/12/2022 08:49

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng bà xã Xuân Hinh vẫn là người phụ nữ đầy quyền lực. Hơn 20 năm, vợ chồng ông hiếm khi to tiếng với nhau. Khi ai đó bảo ông sợ vợ, Xuân Hinh không chối bỏ.

Xuân Hinh được mệnh danh là "vua hài đất Bắc" và được rất nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp thành công thì nam danh hài còn có hôn nhân viên mãn suốt 27 năm bên bà xã kín tiếng của mình và hai con - một trai một gái. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng bà xã Xuân Hinh vẫn là người phụ nữ đầy quyền lực. Hơn 20 năm, vợ chồng ông hiếm khi to tiếng với nhau. Khi ai đó bảo ông sợ vợ, Xuân Hinh không chối bỏ.

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: Nổi tiếng sợ vợ, mang tiền về cho vợ bằng 2 tay nhưng vẫn tự hào vì đã tìm được đúng người phụ nữ mong muốn - Ảnh 1
Gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh - Ảnh: Internet

Xuân Hinh kết hôn cùng bà xã Phương Lan vào năm 1995 sau 2 năm hẹn hò. Được biết, bà xã nam danh hài là một tiểu thư người Hà Nội, gốc phố cổ Hàng Buồm. Phương Lan xuất thân từ gia đình giàu có và có công việc kế toán ổn định. Tuy nhiên sau này, bà xã Xuân Hinh đã nghỉ việc để lui về làm hậu phương chăm sóc gia đình.

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: Nổi tiếng sợ vợ, mang tiền về cho vợ bằng 2 tay nhưng vẫn tự hào vì đã tìm được đúng người phụ nữ mong muốn - Ảnh 2
Xuân Hinh kết hôn cùng bà xã Phương Lan vào năm 1995 sau 2 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Nam danh hài hài hước tiết lộ: "Ngày trước, vợ tôi làm kế toán nhưng lấy chồng xong ở nhà làm kế toán tại gia (nội trợ). May mắn là vợ đảm đang nên tôi tập trung hết mình cho nghệ thuật. Tôi làm được đồng nào là nuôi vợ nuôi con. Có bao nhiêu bà ấy cầm hết. Lơ mơ là bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Thế nên, tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay".

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: Nổi tiếng sợ vợ, mang tiền về cho vợ bằng 2 tay nhưng vẫn tự hào vì đã tìm được đúng người phụ nữ mong muốn - Ảnh 3
Xuân Hinh tiết lộ phải đưa tiền về cho vợ bằng hai tay - Ảnh: Internet

Cười đùa là vậy nhưng trong từng câu nói nghệ sĩ luôn dành sự yêu thương cho vợ con. Ông tự hào đã tìm được đúng người phụ nữ như mong muốn: không làm nghệ thuật, không nói nhiều, không có "máu điên" và rất tốt. "Tôi nói một thì bà ấy nói nửa thôi, thậm chí không nói gì mới kinh. Nhưng tôi chỉ nói 'đúng' đến lúc này thôi, chứ tí về mà bà ấy đuổi ra khỏi nhà thì tôi không dám nói nữa. Biết đâu được, có tuổi rồi, tính khí thất thường lắm", ông hóm hỉnh.

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: Nổi tiếng sợ vợ, mang tiền về cho vợ bằng 2 tay nhưng vẫn tự hào vì đã tìm được đúng người phụ nữ mong muốn - Ảnh 4
Cười đùa là vậy nhưng trong từng câu nói nghệ sĩ luôn dành sự yêu thương cho vợ con và tự hào đã tìm được đúng người phụ nữ như mong muốn - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ chồng Xuân Hinh sở hữu cơ ngơi khá khủng. Gia đình nam danh hài đang sinh sống trong căn nhà ở phố Hàng Bông - Hà Nội. Cơ ngơi khang trang, bề thế này của "vua hài đất Bắc" có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng nam danh hài còn có căn nhà cổ tại Bắc Ninh với sân vườn rộng rãi, mang đậm nét truyền thống Bắc Bộ.

 

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Từ khóa:   Xuân Hinh Vua hài đất Bắc vbiz

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