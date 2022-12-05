Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế

Hậu trường 05/12/2022 14:41

Danh hài Xuân Hinh vừa gả con gái đầu lòng về nhà chồng, danh tính chàng rể quý của "vua hài đất Bắc" nhận được sự quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh hạnh phúc khoe tin vui của gia đình. Ông chia sẻ về đám cưới của con gái: "Thế là cuối cùng em đã gỡ được quả bom nổ chậm này rồi. Em vui và hạnh phúc quá các bác ạ. Một lần nữa, em xin được cảm ơn quan viên hai họ cùng toàn thể các vị khách quý đã dành thời gian đến chung vui cùng hai cháu Đức - Linh. Xuân Hinh xin chúc cho mọi người sức khoẻ, hạnh phúc, hoan hỉ và vạn sự như ý. Yêu mọi người nhiều nhiều ạ".

Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh khi chính thức đón thêm chàng rể quý.

Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 1
Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 2
Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 3

Được biết, đám cưới của con gái Xuân Hinh diễn ra vào ngày 4/12 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Trong hôn lễ, danh hài đã xúc động trao gửi con gái đến con rể. Cuối cùng sau 1 năm làm đám hỏi, cặp đôi đã chính thức có một hôn lễ long trọng.

Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 4
Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 5

Bảo Linh là con gái đầu lòng của danh hài Xuân Hinh. Từ nhỏ cô bé được dạy là phải biết tự chịu trách nhiệm với quyết định và tôn trọng sở thích của mỗi người nên rất cá tính và độc lập. Một mình du học ở bên Mỹ nhưng ít khi con gái khiến Xuân Hinh phải lo lắng.

Hiện tại, Bảo Linh đã ra trường và làm việc tại TP.HCM, danh hài Xuân Hinh hoàn toàn yên tâm vào lựa chọn của con gái.

Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 6
Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 7

Còn con rể của danh hài Xuân Hinh cũng là một chàng trai có xuất thân tốt. Trong đám hỏi cách đây 1 năm, nam danh hài hé lộ với Dân Trí: "Con gái Bảo Linh, cháu đi học ở Mỹ 7 năm, con rể học cùng lớp với cháu, cũng là người Hà Nội. Các cháu yêu nhau ở Mỹ rồi về nước cưới".

Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 8

Chính chàng rể này cũng tiết lộ về xuất thân đậm chất Hà thành thanh lịch của mình qua bộ ảnh cưới. Quang Đức - con rể Xuân Hinh chia sẻ với Ngôi sao: "Chúng mình đã lên ý tưởng, chuẩn bị kỹ càng ba concepts ảnh cưới từ lâu. Các concept mang phong cách khác nhau nhưng quan trọng nhất là tập trung vào cảm xúc của hai đứa khi ở bên nhau, cảm xúc bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng khi chỉ có hai người".

Anh còn tâm sự: "Đây cũng là cách để mình thể hiện tình yêu với Hà Nội - nơi tụi mình sinh ra và lớn lên. May mắn, lúc chúng mình chụp hình, tàu trên cao đã đi vào hoạt động nên hai đứa có thêm những bức ảnh 'tình' như thế".

Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 9

Vào lễ dặm hỏi của con gái hồi cuối năm 2021, Xuân Hinh viết: "Giai nhớn dựng vợ, gái nhớn gả chồng. Đến như Trời đất cũng dòng phu thê. Chính thức thông báo với các bác hôm qua là ngày lễ ăn hỏi của con gái em. Lần đầu tiên gia đình có việc đại hỷ nên em vui lắm các bác ạ, chăm sóc từng cái cây ngọn cỏ chờ đến ngày vui của các con. Chỉ mong hai con sống bên nhau hạnh phúc, đầu bạc răng long là mình mãn nguyện rồi".

Trong ngày vui của con gái, nam nghệ sĩ xúc động rớm nước mắt khi gả con đi lấy chồng, mong cuộc sống hôn nhân của con tốt đẹp. 

Chân dung chàng rể quý cưới ái nữ nhà danh hài Xuân Hinh: Điển trai như tài tử, giỏi giang và xuất thân bề thế - Ảnh 10

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960, ông được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc". Ông có niềm đam mê ca hát ngay từ nhỏ và là nam nghệ sĩ đa tài. Ông có thể hát chèo, xẩm, quan họ, cải lương, chầu văn, nhạc các loại. Với lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm, hài hước, Xuân Hinh chinh phục khán giả bằng nhiều thể loại nghệ thuật.

Được biết, vợ chồng Xuân Hinh có hai con, đều giỏi giang ngoan ngoãn. Ngoài Bảo Linh thì vợ chồng danh hài Xuân Hinh còn có cậu con trai út Xuân Giang học ngành quan hệ quốc tế.  

 

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