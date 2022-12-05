Chồng Tây từ chối sinh con với vợ cũ MC Thành Trung, lý do liên quan đến ái nữ không chung huyết thống

Yvain hơn Thu Phượng 4 tuổi, hiện là giáo viên môn Tự nhiên xã hội và Kỹ thuật tại một trường trung học quốc tế song song công việc thiết kế lập trình tự do. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2020 nhưng chưa được tổ chức đám cưới. Tuy khác biệt về ngôn ngữ nhưng người đàn ông này chinh phục Thu Phượng bằng tình cảm, sự tinh tế, và quan trọng nhất là anh yêu thương bé Zon (con gái chung của MC Thành Trung và Thu Phượng) như chính con ruột.

Sau nhiều năm ly hôn MC Thành Trung, ca sĩ Thu Phượng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng Tây tên là Yvain De Bake. Anh Yvain là con một trong gia trí thức ở thủ đô Amsterdam. Khi sống tại Hà Lan, anh làm việc cho đài truyền hình địa phương với vai trò người thiết kế, dàn dựng hình ảnh.

Anh đủ tư cách, nhân cách và sự tử tế đáng quý, mà đơn giản là anh phù hợp với hoàn cảnh của em. Để yêu em bằng hình thức bên ngoài, em biết anh không phải người lựa chọn điều đó là quan trọng nhất. Anh thương em và yêu em hơn nhiều khi chúng ta chung sống và trải nghiệm thực tế hàng ngày về nhau. Cảm ơn anh đã thương yêu em và Zon ngày một lớn hơn. Cảm ơn chúng ta đã cùng xây dựng một gia đình".

Thu Phượng từng xúc động viết trên trang cá nhân về "một nửa": "Anh là người đàn ông em chọn trong suốt 10 năm em làm mẹ đơn thân. Em không có gì để phải suy nghĩ thêm nữa. Và chắc chắn không một giây phút nào ngay khi chấp nhận tình cảm chân thành từ anh, em không yêu thương anh hết lòng.

Trong mắt vợ cũ MC Thành Trung, người chồng hiện tại có trách nhiệm cao và yêu trẻ con. Vì thế, tuy không cùng máu mủ với Zon nhưng anh đối xử với cô bé như "người bố thứ 2". Theo Thu Phượng, Yvain thường là người chuẩn bị và đưa đón Zon đi học.

Từ khi yêu và bắt đầu sống chung với Yvain, Thu Phượng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cuộc sống gia đình. Mà ở đó, chồng và con gái riêng của nữ ca sĩ luôn gần gũi, yêu thương nhau. Quyết định ký vào tờ giấy kết hôn, cô ngầm xác nhận: "Tôi đã tìm thấy người cha thứ 2 cho con". Thậm chí, Thu Phượng thấy Yvain còn làm được nhiều điều cho Zon hơn bố ruột.

Sau gần 4 năm bên nhau, ngoại trừ bé Zon là con riêng thì Thu Phượng vẫn chưa sinh con chung với ông xã ngoại quốc. Cô nói rằng bản thân mình rất muốn sinh thêm em bé để gia đình đông con, nhưng chính chồng Tây là người ngăn vợ.

Thu Phượng tâm sự mình từng "gạ" chồng nhiều lần nhưng Yvain không muốn vì biết cô mắc chứng đau lưng, sức khỏe không tốt, sợ việc tiếp tục mang bầu sẽ gây ảnh hưởng. Anh nói với bà xã: "Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Chúng mình đã có Zon rồi. Hãy tập trung nuôi dạy Zon thật tốt còn em chăm sóc bản thân để 6 năm nữa, khi Zon 18 tuổi, chúng ta có thể đưa nhau đi du lịch khắp thế giới".

Đó là khoảnh khắc Thu Phượng tin rằng người bạn trai mà mình chọn làm chồng thật sự xứng đáng, có thể bù đắp tình cảm cũng như đủ sức bảo vệ cô. "Tôi cảm nhận rất rõ anh ấy cần tôi ở bên để nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Điều đó thậm chí lớn hơn mong muốn có 1 đứa con. Tức là người ta đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Nên tôi không lo lắng về việc nếu mình không sinh con cho anh, thì anh sẽ... chạy mất. Tất nhiên, nếu anh ấy làm điều đó thì tôi cũng bỏ anh luôn. Vì tôi không cần một người đàn ông như vậy", cô tâm sự.