Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng bất ngờ tiết lộ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm

Hậu trường 24/12/2022 14:31

Mới đây, Thu Trang - vợ của Shark Hưng chia sẻ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Mới đây, Thu Trang - vợ Á hậu của Shark Hưng chia sẻ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi sau khi sinh con. Theo đó, vợ Shark Hưng cho biết từ khi có con bản thân đã phải thay đổi nhiều, phải học cách "ăn thần tốc" và "ngủ bất chấp".

Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng bất ngờ tiết lộ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Shark Hưng - Thu Trang - Ảnh: Internet

"Bạn bè hỏi Trang bí kíp sau sinh là gì mà vẫn giữ dáng giỏi thế. Trang cũng trộm vía xin thưa rằng từ lúc sinh, ngoài tích lũy khả năng ăn thần tốc, ngủ bất chấp ra, Trang còn được tôi luyện thêm các bộ môn cơ bắp phối hợp mọi lúc mọi nơi với 2 bạn Gấu"-  Vợ Shark Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó, vợ Shark Hưng cũng chia sẻ bí quyết để nhanh chóng về dáng sau sinh "Ngoài ra, Trang cũng tranh thủ luyện tập 30 phút mỗi ngày, chỉ nhằm mục đích đơn giản nâng cao thể lực về tiếp tục ôm 2 cục 'tạ' ở nhà.

Nhưng chỉ vận động bên ngoài thôi thì chưa đủ, cần phải khỏe từ bên trong và tinh thần cần phải thoải mái tích cực, dù có đôi khi lửa ở đâu cứ bốc ngùn ngụt lên đầu nhưng vẫn ráng dặn lòng tịnh tâm".

Kèm theo đó, bà mẹ trẻ đã show khoảnh khắc đang tập yoga. Nhìn các động tác người đẹp thực hiện, ai cũng bày tỏ xuýt xoa. Đặc biệt, body không chút mỡ thừa dù đang trong giai đoạn nuôi con mọn của hot mom 2 con cũng khiến nhiều chị em ao ước.

Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng bất ngờ tiết lộ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm - Ảnh 2
Vợ Shark Hưng đã show khoảnh khắc đang tập yoga - Ảnh: Internet

Được biết, Shark Hưng là doanh nhân khét tiếng trên thương trường. Ngoài ra anh còn được biết đến là "cá mập kén ăn" nhưng thấu đáo của Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ Việt Nam. Trên mạng xã hội, CEO còn có nhiều câu nói, lời khuyên hữu ích dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp.

Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng bất ngờ tiết lộ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm - Ảnh 3
Cặp vợ chồng nổi tiếng không ít lần khiến dân tình ghen tị mỗi khi lên mạng phát "cẩu lương" - Ảnh: Internet

Về phía bà xã Thu Trang, trước khi nên duyên cùng Shark Hưng, cô từng ghi dấu ấn trong nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn và đạt thành tích đáng nể. Người đẹp Nam Định là Á hậu 1 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam tại Czech, từng tham gia Hoa Hậu Thế giới Người Việt năm 2010...

Sau kết hôn, Thu Trang rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Tính đến nay, cặp đôi đã có hơn 3 năm chung sống. Trong suốt thời gian gắn bó, cặp vợ chồng nổi tiếng không ít lần khiến dân tình ghen tị mỗi khi lên mạng phát "cẩu lương".

Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng bất ngờ tiết lộ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm - Ảnh 4
2 con riêng của Shark Hưng khá thân thiết với vợ 2 của bố - Ảnh: Internet

Được biết, Shark Hưng khá kín tiếng về cuộc hôn nhân đầu. Tuy nhiên anh không giấu giếm về việc có con riêng trước khi cưới Á hậu Thu Trang. 2 con với người vợ đầu của Shark Hưng từng được bố khoe trên trang cá nhân. Các bé còn khá thân thiết với vợ 2 của bố.

Từ khóa:   Shark Hưng vợ Shark Hưng vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang