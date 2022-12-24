Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng bất ngờ tiết lộ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm

Mới đây, Thu Trang - vợ của Shark Hưng chia sẻ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi lớn trong cuộc sống khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Mới đây, Thu Trang - vợ Á hậu của Shark Hưng chia sẻ góc khuất hôn nhân và sự thay đổi sau khi sinh con. Theo đó, vợ Shark Hưng cho biết từ khi có con bản thân đã phải thay đổi nhiều, phải học cách "ăn thần tốc" và "ngủ bất chấp". Gia đình nhỏ của Shark Hưng - Thu Trang - Ảnh: Internet "Bạn bè hỏi Trang bí kíp sau sinh là gì mà vẫn giữ dáng giỏi thế. Trang cũng trộm vía xin thưa rằng từ lúc sinh, ngoài tích lũy khả năng ăn thần tốc, ngủ bất chấp ra, Trang còn được tôi luyện thêm các bộ môn cơ bắp phối hợp mọi lúc mọi nơi với 2 bạn Gấu"- Vợ Shark Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó, vợ Shark Hưng cũng chia sẻ bí quyết để nhanh chóng về dáng sau sinh "Ngoài ra, Trang cũng tranh thủ luyện tập 30 phút mỗi ngày, chỉ nhằm mục đích đơn giản nâng cao thể lực về tiếp tục ôm 2 cục 'tạ' ở nhà. Nhưng chỉ vận động bên ngoài thôi thì chưa đủ, cần phải khỏe từ bên trong và tinh thần cần phải thoải mái tích cực, dù có đôi khi lửa ở đâu cứ bốc ngùn ngụt lên đầu nhưng vẫn ráng dặn lòng tịnh tâm".

Kèm theo đó, bà mẹ trẻ đã show khoảnh khắc đang tập yoga. Nhìn các động tác người đẹp thực hiện, ai cũng bày tỏ xuýt xoa. Đặc biệt, body không chút mỡ thừa dù đang trong giai đoạn nuôi con mọn của hot mom 2 con cũng khiến nhiều chị em ao ước. Vợ Shark Hưng đã show khoảnh khắc đang tập yoga - Ảnh: Internet Được biết, Shark Hưng là doanh nhân khét tiếng trên thương trường. Ngoài ra anh còn được biết đến là "cá mập kén ăn" nhưng thấu đáo của Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ Việt Nam. Trên mạng xã hội, CEO còn có nhiều câu nói, lời khuyên hữu ích dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Cặp vợ chồng nổi tiếng không ít lần khiến dân tình ghen tị mỗi khi lên mạng phát "cẩu lương" - Ảnh: Internet Về phía bà xã Thu Trang, trước khi nên duyên cùng Shark Hưng, cô từng ghi dấu ấn trong nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn và đạt thành tích đáng nể. Người đẹp Nam Định là Á hậu 1 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam tại Czech, từng tham gia Hoa Hậu Thế giới Người Việt năm 2010... Sau kết hôn, Thu Trang rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Tính đến nay, cặp đôi đã có hơn 3 năm chung sống. Trong suốt thời gian gắn bó, cặp vợ chồng nổi tiếng không ít lần khiến dân tình ghen tị mỗi khi lên mạng phát "cẩu lương". 2 con riêng của Shark Hưng khá thân thiết với vợ 2 của bố - Ảnh: Internet Được biết, Shark Hưng khá kín tiếng về cuộc hôn nhân đầu. Tuy nhiên anh không giấu giếm về việc có con riêng trước khi cưới Á hậu Thu Trang. 2 con với người vợ đầu của Shark Hưng từng được bố khoe trên trang cá nhân. Các bé còn khá thân thiết với vợ 2 của bố.

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