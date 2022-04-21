Diện mạo vợ trẻ kém 16 tuổi vừa sinh 2 quý tử cho Shark Hưng và quy tắc hôn nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, bà xã của đại gia Phạm Thanh Hưng đã cập nhật trên trang cá nhân diện mạo mới nhất của mình sau thời gian dài cô sinh hai quý tử đầu lòng. Trong bức ảnh có thể thấy, dù đang làm mẹ bỉm bận rộn chăm con, nhưng nàng Á hậu vẫn toát lên nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn tràn đầy sức sống ở tuổi 34. Thời điểm này, ngoài việc chăm cho hai quý tử, cô cũng quay về với công việc kinh doanh riêng của bản thân. Trong khi đó, Shark Hưng cũng đã trở lại Việt Nam sau khoảng thời gian chăm sóc bà xã lâm bồn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, Á hậu 1 Hoa hậu người Việt tại Séc 2009 đã hạ sinh hai quý tử đầu lòng, trên trang cá nhân, cô không giấu nổi niềm vui mừng khôn tả. Người đẹp 8x có chia sẻ khá thú vị: "Hoàn thành 200% KPI - nặn được 2 em Sửu nhi. Cảm ơn ông bà ngoại đã chăm chút cho 3 mẹ con từng li từng tí trong cả năm qua. Cảm ơn bố Phạm Thanh Hưng đã hy sinh rất nhiều, tạm gác sang rất nhiều công việc, để ở bên 3 mẹ con mọi lúc, mọi nơi, lo cho mẹ và 2 em mọi điều".

Được biết, người đẹp 8x sinh ra tại Nam Định. Khi còn đang du học ở nước ngoài, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Séc 2009 và giành giải thưởng Á hậu 1. Sau khi trở về nước, cô tiếp tục tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới nhưng lại không đạt được thứ hạng cao.

Thu Trang ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng, mái tóc dài đầy nữ tính và vóc dáng thanh thoát, gợi cảm. Không chỉ xinh đẹp, bà xã shark Hưng còn thành thạo 6 thứ tiếng Séc, Anh, Đức, Nga... Sau các cuộc thi sắc đẹp, cô quyết định không gia nhập làng giải trí mà lại tiếp tục tập trung theo đuổi con đường học tập của mình.

Sinh sống và làm việc ở nước ngoài, Thu Trang có cơ duyên gặp gỡ vị đại gia sinh năm 1972 trong một sự kiện giải trí do đạo diễn Đỗ Thanh Hải tổ chức tại Nha Trang. Người đẹp 8x thu hút ông xã từ lần gặp đầu tiên với khả năng giao tiếp tốt, nét đẹp mộc mạc, nhẹ nhàng. Sau thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2018.

Dù người đẹp 8X nhỏ hơn ông xã 16 tuổi, nhưng cả hai được khen vô cùng xứng đôi, vừa lứa. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc trên mạng xã hội. Hai người luôn xuất hiện cùng nhau từ tham gia sự kiện, đi du lịch đến tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư. Cô cũng từng hộ tống chồng đến "Thương vụ bạc tỷ".

Cuộc hôn nhân của Shark Hưng và bà xã khiến cho nhiều người hâm mộ cũng bởi bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình của hai người. Cặp đôi đã từng thỏa thuận dù có bận rộn đến mấy cũng không được xa nhau quá 21 ngày, và phải luôn thực hiện 4 cái đồng: Đồng sàng (cùng giường), đồng tâm (tình yêu, suy nghĩ nhất quán và có điểm chung), đồng chí (có mục tiêu, ý chí thống nhất) và cuối cùng là đồng đội (mọi lúc đều phải bênh vực, bảo vệ nhau).

Ngoài ra, Thu Trang vẫn được coi là người một phụ nữ độc lập, cô có công việc kinh doanh riêng và không phụ thuộc vào chồng, trong khi Shark Hưng cũng nhiều lần xin ý kiến vợ về những vấn đề quan trọng. Chính điều này giúp cho cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc, ngọt ngào dù khoảng cách tuổi tác cách nhau xa.