'Khi đàn ông bật khóc': Thiếu gia Minh Hải khiến dân tình SỐC nặng khi đăng tải ảnh 'nước mắt ngắn, nước mắt dài' kèm dòng trạng thái ẩn ý hậu 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy

Mới đây, tình cũ Hòa Minzy - thiếu gia Minh Hải đã đăng ảnh mắt đỏ hoe cùng dòng chia sẻ về tình yêu vào đêm khuya khiến dân mạng hoang mang, không rõ chuyện gì xảy ra.

Đã hơn 2 tháng kể từ lúc Hòa Minzy chính thức thông báo đường ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm bên nhau. Tuy nhiên, đến hiện tại, mọi động thái của cặp đôi hậu chia tay vẫn khiến dân tình đặc biệt quan tâm. Cặp đôi tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, Minh Hải đã khiến dân tình sốc nặng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nước mắt giàn giụa lên trang cá nhân. Cụ thể, tình cũ của Hòa Minzy xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, "Bình minh trên đại dương được hóa câu chuyện tình yêu của bao người. Mà có ai ngờ rằng vầng sáng ấy chỉ là giọt nắng cuối chiều", anh viết kèm hình ảnh.

Động thái gây hoang mang của Minh Hải - Ảnh chụp màn hình Không rõ Minh Hải gặp vấn đề gì, song dân mạng đã liên tục "đoán già đoán non" liệu có phải nam doanh nhân đang nhắc đến chuyện tình dở dang giữa mình với nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh. Netizen thắc mắc liệu có phải nam doanh nhân đang muốn ám chỉ mối quan hệ tình cảm với giọng ca Rời Bỏ - Ảnh: Internet Được biết, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò năm 2018. Tới tháng 10/2019, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng, đặt tên thân mật là Bo. Tại thời điểm đón con trai đầu lòng, giọng ca Rời Bỏ từng bày tỏ về một đám cưới trong mơ, có con trai cầm váy cưới, cùng bố mẹ tiến vào lễ đường.

Ngỡ sẽ có đám cưới trọn vẹn, song cặp đôi lại quyết định dừng lại sau chặng đường yêu 5 năm - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ngày 19/2/2022, Hòa Minzy bất ngờ xác nhận chia tay Minh Hải. Lý do được nữ ca sĩ đưa ra là cả hai đã cố gắng tìm tiếng nói chung song không thành. Vì không đăng ký kết hôn, cả hai không có ràng buộc nào về pháp lý, không phải ra tòa. Mặc dù chia tay nhưng cả hai vẫn trân trọng, bảo vệ lẫn nhau. Không ít lần Hòa Minzy công khai bảo vệ tình cũ trên MXH trước những lời chỉ trích của cư dân mạng về việc Minh Hải bỏ bê con cái, chỉ lo cho sự nghiệp khiến mẹ con Hòa Minzy chịu nhiều thiệt thòi.

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