Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu”

Hậu trường 10/09/2022 17:18

Shark Hưng đón sinh nhật lần thứ 50: Bình yên, ấm cúng bên vợ Á hậu

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Á hậu Thu Trang – bà xã Shark Hưng dành những lời có cánh nhân dịp sinh nhật chồng. Trong lần sinh nhật lần thứ 50, "cá mập" được vợ khéo léo chuẩn bị chiếc bánh kem nhỏ, trang trí một cách dễ thương, bên trên đính kèm dòng chữ "Happy Birthday" (Chúc mừng sinh nhật) và tấm ảnh hoạt hình minh hoạ cho những thành viên trong gia đình.

Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu” - Ảnh 1
Á hậu Thu Trang đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Shark Hưng. (Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

Vợ Shark Hưng âu yếm gửi những lời ngọt ngào đến ông xã, cô viết: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của em, ba của những đứa trẻ. Mỗi năm vào sinh nhật anh, chúng em đều nhắc đến việc anh có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ con em. Em hy vọng những điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Mẹ con em yêu anh".

Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu” - Ảnh 2
Shark Hưng được vợ chuẩn bị bánh kem, đón sinh nhật lần thứ 50. (Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

"Shark Hưng" hay Phạm Thanh Hưng là doanh nhân với những quyết đoán, lý lẽ sắc bén và thông minh, lối nói chuyện tinh tế hài hước và đặc biệt là vẻ ngoài khá thu hút nữ giới. Shark Hưng là một trong những vị "cá mập" được chú ý nhất từ chương trình Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ cùng đồng nghiệp là Shark Bình (vị doanh nhân đang vướng vào ồn ào tình ái với nữ diễn viên Phương Oanh những ngày gần đây).

Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu” - Ảnh 3

Á hậu Thu Trang đăng tải khoảnh khắc ấm cúng của 2 vợ chồng. (Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu” - Ảnh 4
Cuộc hôn nhân với bà xã kém 16 tuổi của Shark Hưng luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. (Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

Mặc dù là gương mặt có tiếng về độ giàu có và quyền lực thế nhưng Shark Hưng vẫn chọn xây dựng tổ ấm theo những cách đơn giản mà đầy ý nghĩa. Là một doanh nhân có xuất phát điểm là dân kỹ thuật, nhưng Shark Hưng đang có tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn với Á hậu kém 16 tuổi Nguyễn Thu Trang. Vợ Shark Hưng sinh năm 1988 và là người gốc Nam Định. Cặp đôi có hai cậu con trai song sinh. Ngoài ra, Á hậu Thu Trang cũng yêu thương chăm sóc con riêng của chồng. Shark Hưng và bà xã Thu Trang khiến mọi người ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình lãng mạn của mình. 

Diện mạo vợ trẻ kém 16 tuổi vừa sinh 2 quý tử cho Shark Hưng và quy tắc hôn nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Diện mạo vợ trẻ kém 16 tuổi vừa sinh 2 quý tử cho Shark Hưng và quy tắc hôn nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Diện mạo mới nhất của vợ Shark Hưng sau thời gian sinh hai quý tử đầu lòng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Hưng á hậu Thu Trang Shark Hưng và bà xã Thu Trang vợ Shark Hưng Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh