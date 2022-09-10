Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu”

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Á hậu Thu Trang – bà xã Shark Hưng dành những lời có cánh nhân dịp sinh nhật chồng. Trong lần sinh nhật lần thứ 50, "cá mập" được vợ khéo léo chuẩn bị chiếc bánh kem nhỏ, trang trí một cách dễ thương, bên trên đính kèm dòng chữ "Happy Birthday" (Chúc mừng sinh nhật) và tấm ảnh hoạt hình minh hoạ cho những thành viên trong gia đình.

Á hậu Thu Trang đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Shark Hưng. (Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

Vợ Shark Hưng âu yếm gửi những lời ngọt ngào đến ông xã, cô viết: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của em, ba của những đứa trẻ. Mỗi năm vào sinh nhật anh, chúng em đều nhắc đến việc anh có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ con em. Em hy vọng những điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Mẹ con em yêu anh".