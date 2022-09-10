Shark Bình đang vướng vào ồn ào tình ái, Shark Hưng khoe ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên vợ: “Tình anh em chắc có bền lâu”

Shark Hưng đón sinh nhật lần thứ 50: Bình yên, ấm cúng bên vợ Á hậu
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Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Á hậu Thu Trang – bà xã Shark Hưng dành những lời có cánh nhân dịp sinh nhật chồng. Trong lần sinh nhật lần thứ 50, "cá mập" được vợ khéo léo chuẩn bị chiếc bánh kem nhỏ, trang trí một cách dễ thương, bên trên đính kèm dòng chữ "Happy Birthday" (Chúc mừng sinh nhật) và tấm ảnh hoạt hình minh hoạ cho những thành viên trong gia đình.
Vợ Shark Hưng âu yếm gửi những lời ngọt ngào đến ông xã, cô viết: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của em, ba của những đứa trẻ. Mỗi năm vào sinh nhật anh, chúng em đều nhắc đến việc anh có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ con em. Em hy vọng những điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Mẹ con em yêu anh".
"Shark Hưng" hay Phạm Thanh Hưng là doanh nhân với những quyết đoán, lý lẽ sắc bén và thông minh, lối nói chuyện tinh tế hài hước và đặc biệt là vẻ ngoài khá thu hút nữ giới. Shark Hưng là một trong những vị "cá mập" được chú ý nhất từ chương trình Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ cùng đồng nghiệp là Shark Bình (vị doanh nhân đang vướng vào ồn ào tình ái với nữ diễn viên Phương Oanh những ngày gần đây).
Mặc dù là gương mặt có tiếng về độ giàu có và quyền lực thế nhưng Shark Hưng vẫn chọn xây dựng tổ ấm theo những cách đơn giản mà đầy ý nghĩa. Là một doanh nhân có xuất phát điểm là dân kỹ thuật, nhưng Shark Hưng đang có tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn với Á hậu kém 16 tuổi Nguyễn Thu Trang. Vợ Shark Hưng sinh năm 1988 và là người gốc Nam Định. Cặp đôi có hai cậu con trai song sinh. Ngoài ra, Á hậu Thu Trang cũng yêu thương chăm sóc con riêng của chồng. Shark Hưng và bà xã Thu Trang khiến mọi người ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình lãng mạn của mình.