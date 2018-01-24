U23 Việt Nam thắng, dân mạng 'lót dép hóng' Duy Mạnh cởi truồng trong vòng 1 tuần

U23 Việt Nam giành thắng lợi ngọt ngào, khán giả và fan hâm mộ đang háo hức chờ xem liệu ca sĩ Duy Mạnh có thực hiện lời hứa cởi truồng như đã nói trên trang cá nhân hay không.

Chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar chiều qua (23/1) đã khiến khán giả cả nước vỡ òa hạnh phúc. Điều đặc biệt là trước khi trận đấu diễn ra, không chỉ cộng đồng mạng mà nhiều sao Việt cũng hưởng ứng trào lưu “Việt Nam nói là làm”.

Khi trận đấu kết thúc, nhiều người đang chờ xem các sao có thực hiện theo đúng lời hứa hay không. Đáng chú ý nhất là lời hứa "bạo miệng" của ca sĩ Duy Mạnh: “Việt Nam hôm nay thắng, nhất quyết cởi truồng ở nhà 1 tuần”.

Duy Mạnh khiến người hâm mộ thích thú khi hứa cởi truồng 1 tuần nếu Việt Nam thắng - Ảnh: FBNV

Một fan còn nhắc tên Tuấn Hưng để thôi thúc Duy Mạnh thực hiện đúng lời hứa của mình - Ảnh: FBNV

Bên dưới bình luận, nam ca sĩ muốn ‘bỏ trốn’ vì lỡ hứa bạo - Ảnh: FBNV

Mặc cho Duy Mạnh muốn “bỏ của chạy lấy người”, hiện tại rất nhiều fan một mực yêu cầu nam ca sĩ nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Có lẽ sau bài học của ca sĩ Kiếp đỏ đen, có lẽ các nghệ sĩ khác phải "uốn lưỡi 7 lần" trước khi hứa gì đó.

Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam Nhật Lê - bạn gái tiền vệ Quang Hải sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng 'nóng bỏng' cùng nụ cười hút hồn. Cặp đôi đã công khai yêu nhau được 4 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u23-viet-nam-thang-dan-mang-lot-dep-hong-duy-manh-coi-truong-trong-vong-1-tuan-268940.html