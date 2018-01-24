Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Hậu trường 24/01/2018 10:31

Nhật Lê - bạn gái tiền vệ Quang Hải sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng 'nóng bỏng' cùng nụ cười hút hồn. Cặp đôi đã công khai yêu nhau được 4 tháng.

Chiều 23/1, chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Qatar đã để lại rất nhiều cảm xúc khó gọi tên cho hàng triệu người hâm mộ. Một trong những nhân vật sáng nhất trên sân cỏ ngày hôm qua chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người hùng đã lập 2 cú đúp ngoạn mục, giúp Việt Nam lội ngược dòng thành công.

Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 1
Sau hai bàn thắng thuyết phục, Quang Hải trở thành người hùng của hàng triệu người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bên cạnh "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng, những thông tin xoay quanh đời tư của chàng tiền vệ điển trai Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ, nhiều fan nữ “tan vỡ cõi lòng” khi phát hiện ra chàng cầu thủ sinh năm 1997 đã có bạn gái.

Người yêu Quang Hải tên là Nhật Lê, sinh ra ở Quảng Nam và hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Hà Nội). Cô gái này có vóc dáng khá nhỏ bé nhưng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng những đường cong "nóng bỏng". Nụ cười hút hồn của Nhật Lê được cho là ưu điểm nổi bật nhất, giúp cô chiếm trọn trái tim của “người hùng sân cỏ” Việt Nam.

Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 2
Rất nhiều cô gái “tan vỡ con tim” khi biết Quang Hải đã có người yêu - Ảnh: FBNV
Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 3
Bạn gái Quang Hải sở hữu vẻ đẹp 'nóng bỏng' và nụ cười hút hồn - Ảnh: FBNV
Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 4
Người yêu Quang Hải chụp cùng đội bóng trước trận đấu vài ngày - Ảnh: FBNV
Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 5
Nhật Lê sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, không thua kém bất kỳ hot girl nào - Ảnh: FBNV

Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 6

Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 7
Hàng triệu cô gái ghen tỵ với Nhật Lê sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV
Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 8
Bạn gái Quang Hải sở hữu vóc dáng thọn gọn, nóng bỏng - Ảnh: FBNV
Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 9
Nhật Lê thu hút người đối diện với nụ cười trong sáng - Ảnh: FBNV
Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 10
Cô nàng vừa đi học vừa bán hàng online để có thêm thu nhập - Ảnh: FBNV
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