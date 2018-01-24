Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Chiều 23/1, chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Qatar đã để lại rất nhiều cảm xúc khó gọi tên cho hàng triệu người hâm mộ. Một trong những nhân vật sáng nhất trên sân cỏ ngày hôm qua chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người hùng đã lập 2 cú đúp ngoạn mục, giúp Việt Nam lội ngược dòng thành công.

Sau hai bàn thắng thuyết phục, Quang Hải trở thành người hùng của hàng triệu người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bên cạnh "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng, những thông tin xoay quanh đời tư của chàng tiền vệ điển trai Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ, nhiều fan nữ “tan vỡ cõi lòng” khi phát hiện ra chàng cầu thủ sinh năm 1997 đã có bạn gái.