Đây là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim Quang Hải, người hùng trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Nhật Lê - bạn gái tiền vệ Quang Hải sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng 'nóng bỏng' cùng nụ cười hút hồn. Cặp đôi đã công khai yêu nhau được 4 tháng.
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Chiều 23/1, chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Qatar đã để lại rất nhiều cảm xúc khó gọi tên cho hàng triệu người hâm mộ. Một trong những nhân vật sáng nhất trên sân cỏ ngày hôm qua chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người hùng đã lập 2 cú đúp ngoạn mục, giúp Việt Nam lội ngược dòng thành công.
Bên cạnh "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng, những thông tin xoay quanh đời tư của chàng tiền vệ điển trai Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ, nhiều fan nữ “tan vỡ cõi lòng” khi phát hiện ra chàng cầu thủ sinh năm 1997 đã có bạn gái.
Người yêu Quang Hải tên là Nhật Lê, sinh ra ở Quảng Nam và hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Hà Nội). Cô gái này có vóc dáng khá nhỏ bé nhưng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng những đường cong "nóng bỏng". Nụ cười hút hồn của Nhật Lê được cho là ưu điểm nổi bật nhất, giúp cô chiếm trọn trái tim của “người hùng sân cỏ” Việt Nam.