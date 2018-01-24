Đồng Nai: Hai bà cháu bị sát hại dã man ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam

Tin nóng 24/01/2018 10:19

Khi cửa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và bé Trần Quốc Trung (7 tuổi) đang nằm trên vũng máu giữa nhà. Cả hai nạn nhân đã tử vong, trên cổ có một vết cắt sâu, thi thể có nhiều vết thương.

Hôm nay (24/1), Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ hai bà cháu bị sát hại dã man trong phòng trọ tại khu phố 5A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa.

Đồng Nai: Hai bà cháu bị sát hại dã man ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1
Hiện trường dãy phòng trọ nơi hai bà cháu bị sát hại (ảnh: X.M.L.N)

Theo thông tin ban đầu, người phát hiện vụ án mạng là chị Trần Thị Kim Giang (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán). Khoảng 18 giờ 30 ngày 23/1, chị Giang đi làm về thì thấy cửa phòng trọ bị khóa ngoài. Chị gọi điện cho mẹ để lấy chìa khóa vào nhà nhưng không được.

Lúc này, chị Giang phát hiện thấy một số vết máu ở cửa phòng. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị nhờ một số hàng xóm phá cửa vào kiểm tra. Khi cửa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện bà Bùi Thị Hương (48 tuổi, mẹ chị Giang) và bé trai Trần Quốc Trung (7 tuổi, con chị Giang) đang nằm trên vũng máu giữa nhà. Cả hai nạn nhân đã tử vong, trên cổ có một vết cắt sâu, thi thể có nhiều vết thương.

Tuy nhiên, trong phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn, đồ đạc cũng không bị lục lọi. Hiện trường không giống như bị giết người cướp của. Theo Người Lao Động, chị Giang đã ly hôn nhiều năm nay, hiện đang làm công nhân, sống cùng mẹ và con nhỏ tại phòng trọ thuê ở phường Long Bình.

Một số người hàng xóm cho biết, sau khi kết thúc trận đấu bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam - Qatar, hai bà cháu vẫn còn quét lá và đốt rác trước cửa khu trọ. Đến khoảng 19 giờ thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong thương tâm khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Trước khi mất 1 ngày, chị C. đã xô xát với chồng tận 3 lần nhưng đều có người thân can ngăn nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cái chết của nạn nhân được nhiều hàng xóm phỏng đoán do người chồng gây nên.

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