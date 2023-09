Trước khi mất 1 ngày, chị C. đã xô xát với chồng tận 3 lần nhưng đều có người thân can ngăn nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cái chết của nạn nhân được nhiều hàng xóm phỏng đoán do người chồng gây nên.