Thanh Hóa: Người phụ nữ chết bất thường ở nhà riêng, nghi do chồng sát hại

Tin nóng 22/01/2018 03:47

Trước khi mất 1 ngày, chị C. đã xô xát với chồng tận 3 lần nhưng đều có người thân can ngăn nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cái chết của nạn nhân được nhiều hàng xóm phỏng đoán do người chồng gây nên.

Chiều 21/1, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang trong quá điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một người phụ nữ trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị chị C.T.C (38 tuổi), trú tại xóm 4, xã Tân Khang, huyện Nông Cống.

Trước đó vào sáng cùng ngày, anh L.X.Q. (chồng chị C.) hốt hoảng thông báo với người thân rằng chị C. đã tử vong. Sau khi kiểm tra, người nhà chị C. phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương ở cổ và phần thân. Nghi ngờ chị C. bị sát hại dã man, gia đình lập tức báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Nông Cống đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Thanh Hóa: Người phụ nữ chết bất thường ở nhà riêng, nghi do chồng sát hại - Ảnh 1
Hàng xóm tập trung rất đông quanh hiện trường theo dõi sự việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Chị L.T.H. (người thân nạn nhân) cho biết, sáng 21/1, chị bàng hoàng nhận được tin chị C. đã mất, hốt hoảng cùng mọi người chạy đến nhà xem xét sự việc. Chị L. cùng một số người khác tắm rửa cho chị C. để chuẩn bị mai táng thì phát hiện trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím. Ở vùng cổ có dấu vết giống như bị siết cổ nên gia đình đã trình báo công an.

Theo một số người hàng xóm, chị C. và chồng kết hôn đã 6 năm và sinh được 2 người con. Nạn nhân là người hiền lành và buôn bán ở chợ. Anh Q. làm phụ hồ, trước khi lấy chị C. anh đã có 2 đời vợ.

Thời gian gần đây, cả hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Trước khi mất 1 ngày, chị C. đã xô xát với chồng tận 3 lần nhưng đều có người thân can ngăn nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cái chết của nạn nhân được nhiều hàng xóm phỏng đoán do người chồng gây nên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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