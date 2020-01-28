Từng lên kế hoạch làm đám cưới, mời cả ekip những vẫn ‘bể show’, Phan Hiển bất ngờ tiết lộ sự thật đằng sau

Hậu trường 28/01/2020 17:35

Mới đây, nam kiện tướng dancesport Phan Hiển đã có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân và tiết lộ nguyên nhân chưa thể tổ chức đám cưới với Khánh Thi.

Từng bị nhận xét là “cặp đũa lệch” của showbiz Việt nhưng hiện tại, Khánh ThiPhan Hiển ngày càng khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc mà họ đang có.

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Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau gần chục năm chung sống, cả hai vẫn chưa chính thức kết hôn. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam kiện tướng dancesport Phan Hiển bất ngờ tâm sự rằng cả hai từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng lại đổ bể. Cụ thể, cách đây khoảng 2 năm, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã mời sẵn ekip, chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ nhưng vì nhiều yếu tố mà bỏ dở. Khánh Thi đã rất buồn và tủi thân vì điều này.

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Nam kiện tướng dancesport cho biết cả hai từng lên kế hoạch làm đám cưới nhưng không thành - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân của việc “bể show”, Phan Hiển cho biết một số thành viên trong gia đình không muốn xuất hiện trước truyền thông, việc lựa chọn khách mời cũng vô cùng chặt chẽ. Ngoài ra, gia đình Khánh Thi không mấy thoải mái về đám cưới nên cả hai quyết định dừng lại.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trước áp lực dư luận, Phan Hiển cho biết anh chưa bao giờ muốn công khai chuyện tình cảm vì anh hiểu những định kiến của xã hội. Tuy nhiên, anh và Khánh Thi dần học được cách bỏ ngoài tai mọi thị phi và chỉ tập trung yêu thương những người bên cạnh.

Nói về bà xã, Phan Hiển cho biết Khánh Thi từng bị trầm cảm sau sinh và gặp không ít khó khăn khi mới về làm dâu. Vốn là người không giỏi nội trợ, cộng với những bất đồng trong văn hóa Bắc – Nam, Khánh Thi và gia đình chồng khó tránh khỏi những mâu thuẫn thường ngày.

Thế nhưng, nhờ vượt qua những sóng gió ấy mà Phan Hiển và Khánh Thi biết trân trọng nhau hơn.

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Khánh Thi và Phan Hiển khiến nhiều người bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân.

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Từ khóa:   Khánh Thi và Phan Hiển Phan Hiển Khánh Thi

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