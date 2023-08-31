Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào

Hậu trường 31/08/2023 09:08

Nhân dịp lễ Vu Lan, ca sĩ Thuỷ Tiên đã cùng mẹ ruột đi phát quà từ thiện. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại hoạt động đầy ý nghĩa khiến người hâm mộ nức lòng.

Ngày hôm qua (30/8), theo thông tin từ VTC News, ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào - Ảnh 1
4 nghệ sĩ được triệu tập đến tòa án vào ngày 21/9 sắp tới

Tòa triệu tập các ông, bà: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là cựu cầu thủ Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam - chồng bà Hằng), ông Nguyễn Đình Kim đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Như vậy, theo dự kiến, ngày 21/9 tới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên sẽ có mặt tại tòa để phục vụ cho phiên xét xử bà Phương Hằng. Được biết, trong thời gian giữa năm 2021, Thủy Tiên là nhân vật bị bà chủ Đại Nam lên livestream đấu tố gay gắt chuyện làm từ thiện. Theo nữ đại gia Bình Dương, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã không có hành vi ăn chặn tiền quyên góp. Tuy nhiên, liên quan đến kết quả điều tra, theo báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, cơ quan điều tra nhận thấy nữ ca sĩ Thủy Tiên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào - Ảnh 2
Sau chuyến từ thiện vào năm 2020, nữ ca sĩ gặp 'họa' suốt thời gian dài

Cũng trong ngày hôm qua, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ loạt ảnh đi làm từ thiện cùng mẹ ruột nhân dịp lễ Vu Lan, ngoài ra không đề cập gì đến thông báo triệu tập của tòa. 

"Ngày tự tứ mùa Vu Lan, cúng dường trai Tăng cho 200 chư Tăng Ni và cúng dường thực phẩm cho nguời khó khăn cùng mẹ. Chúc mọi người mùa Vu Lan thật an lạc", Thủy Tiên chia sẻ trên MXH. 

Trong ảnh, nữ ca sĩ cùng mẹ diện đồ lam chỉn chu, gương mặt rạng rỡ phát quà từ thiện tại chùa. 

Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào - Ảnh 3Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào - Ảnh 4

Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào - Ảnh 5
 Thủy Tiên giản dị cùng mẹ đi làm từ thiện 

Hành động của bà xã Công Vinh nhanh chóng nhận về sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi tấm lòng thiện nguyện của Thủy Tiên.

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Trải qua nhiều mối tình không thành và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ này hiện đang làm "mẹ đơn thân".

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Từ khóa:   Thủy Tiên bà Phương Hằng hậu trường

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