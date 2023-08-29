'Tình cũ' của chồng Thủy Tiên tuyên bố 'không lấy đàn ông đi xe máy', CĐM phản ứng dữ dội, khẳng định 'ế là đúng'

Hậu trường 29/08/2023 09:38

Trải qua nhiều mối tình không thành và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ này hiện đang làm "mẹ đơn thân".

Mới đây, nhiều fanpage đã chia sẻ về phát ngôn cũ của Pha Lê: "Tôi đi xe hơi sẽ không lấy người đàn ông đi xe máy". Nhiều người cho rằng phát ngôn này sẽ khiến cô ế cả đời.

Cụ thể, trong 1 bài chia sẻ với báo chí cách đây khá lâu, nữ ca sĩ từng nói: "Đương nhiên ở vị trí của tôi, chắc hẳn khi tiếp cận, anh ta cũng phải biết mình nên có gì mới tiến tới được với tôi. Khoan hãy hiểu lầm nhé, tôi thực tế lắm, khác với thực dụng.

Đơn giản thôi, tôi đi xe hơi sẽ không bao giờ lấy người đi xe máy. Đừng nói tôi sang chảnh hay là đòi hỏi cao, tôi chỉ thấy thương cho đàn ông nếu họ thua kém mình, họ sẽ tự ti, sẽ buồn thậm chí bất mãn...".

'Tình cũ' của chồng Thủy Tiên tuyên bố 'không lấy đàn ông đi xe máy', CĐM phản ứng dữ dội, khẳng định 'ế là đúng' - Ảnh 1
Bài đăng của 1 số fanpage liên quan đến phát ngôn của Pha Lê

Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ đang quen biết chồng cũ người nước ngoài và chia sẻ về gu bạn trai của mình. Hiện, không rõ vì sao những phát ngôn của "bạn gái cũ" Công Vinh lại bị "đào" lên và chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Trước những lời mỉa mai, cà khịa của cư dân mạng, Pha Lê đã ngay lập tức đáp trả không kiêng nể: "Đây là câu nói của mình cách đây 10 năm, chẳng biết ai đó cố tình lôi lên để câu view hay mục đích gì khác, nhưng sự thật là quan điểm của mình không hề thay đổi. Mình không bắt ai phải giống mình, mình luôn gặp những người bạn, những người đàn ông thương yêu mình, chờ mình ế thì chắc hơi khó... Chẳng qua mình hết tuổi đi khoe thôi. Giờ ai mà chơi với khoe, mạnh ai nấy sống thân ai nấy hưởng chứ khoe làm gì mai té cái thiên hạ lại có chuyện cười cho, thôi thì cứ bình thường sống đời tự tại miễn bản thân cảm thấy hạnh phúc là được!

Chị đây ung dung tự tại, không giàu có bằng ai nhưng cũng chẳng thua kém ai, sống ý nghĩa mỗi ngày. Chị chỉ lạ là chị rút khỏi showbiz lâu rồi, sản phẩm chẳng ra, cũng chẳng đi biểu diễn ca hát ở đâu mà cần người hâm mộ, mà sao chị vẫn hot thế nhỉ? Chị cảm thấy mình có 1 vầng hào quang không bao giờ tắt nổi, chỉ cần lấy chị ra để câu view là vẫn hót hòn họt, chị tự cảm thấy nể bản thân mình lắm luôn ý. Chị nói câu này từ 10 năm trước và tới nay chưa bao giờ thay đổi là đủ hiểu bản lĩnh chị tới đâu rồi, mấy đứa quậy chị thì chị càng nổi càng kiếm được tiền, vậy là quậy dữ chưa? Mong các cưng tiếp tục giúp chị hot để chị có thêm tương tác, chân thành cám ơn".

'Tình cũ' của chồng Thủy Tiên tuyên bố 'không lấy đàn ông đi xe máy', CĐM phản ứng dữ dội, khẳng định 'ế là đúng' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ từng có mối quan hệ tình ảm ồn ào với Công Vinh

Ca sĩ Pha Lê không chỉ khiến khán giả chú ý bởi giọng hát mà những ồn ào về đời sống riêng tư của cô cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau khi ly hôn với chồng người Mỹ gốc Hàn, ca sĩ Pha Lê làm mẹ đơn thân. Thỉnh thoảng, cô nàng vẫn gây chú ý khi có màn khẩu chiến với người yêu mới của chồng cũ. 

'Tình cũ' của chồng Thủy Tiên tuyên bố 'không lấy đàn ông đi xe máy', CĐM phản ứng dữ dội, khẳng định 'ế là đúng' - Ảnh 3
Pha Lê và chồng cũ người Hàn 

Được biết, ca sĩ Pha Lê kết hôn với ông xã Emmanuel Shin, người Hàn Quốc vào cuối tháng 7/2020. Anh từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Đầu tháng 10/2020, Pha Lê và Emmanuel Shin đón con gái đầu lòng. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Chính vì thế, chuyện chia tay giữa Pha Lê và chồng khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ cô cảm thấy tiếc nuối.

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Nữ ca sĩ này cũng từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và từng nhiều lần lên tiếng đấu tố chồng cũ trên mạng xã hội.

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