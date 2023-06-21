'Bà cô bên chồng' của Thủy Tiên đẹp lấn lướt chị dâu, khoe sắc vóc 'đáng gờm' với body không chút mỡ thừa

Em gái của cựu cầu thủ Công Vinh mới đây đã khoe trọn nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn chỉnh trong chuyến du lịch biển.

Em gái cầu thủ Công Vinh tên là Lê Khánh Chi. Cô từng được mệnh danh là hot girl nổi tiếng của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Có anh trai là chân sút đình đám, chị dâu Thủy Tiên là nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng của showbiz Việt, Khánh Chi cũng nhanh chóng được công chúng chú ý.

Lê Khánh Chi có anh trai nổi tiếng nên sớm được chú ý, ngoài ra cô cũng sở hữu nhan sắc đáng gờm Được biết, vào thời điểm mới nổi tiếng trên MXH, ngoài thời gian học tập ở trường, Khánh Chi cũng thử sức bản thân ở vai trò người mẫu ảnh, ca sĩ. Khánh Chi Sở hữu sắc vóc nổi bật, chiều cao 1,66 m, với số đo hình thể lần lượt 85-58-92 cm. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên. Cô ghi dấu ấn trong các phim điện ảnh Chân trời trắng, Cảnh sát hình sự,… Người đẹp cũng thường xuyên đảm nhận vị trí dẫn chương trình tại các chương trình, sự kiện lớn trong nước.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, "em chồng" Thủy Tiên qua Singapore làm việc một thời gian dài. Hiện tại, cô đã về Việt Nam, sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Trong loạt ảnh khoe dáng căng đét trên bãi biển mới đây của Khánh Chi, có thể thấy em gái Công Vinh ngày càng lên hương. Dù đã bước sang tuổi 34 nhưng nàng cựu hot girl vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Sắc vóc căng đét của em gái Lê Công Vinh Trước đó, trong nhiều lần đọ sắc cùng Thủy Tiên, Khánh Chi cũng được khen nổi bật, thậm chí có thể lấn lướt cả chị dâu. Khánh Chi độ sắc cùng chị dâu

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