Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ?

Thủy Tiên thời gian qua liên tục gặp những ồn ào xoay quanh chuyện từ thiện. Mới đây, cô nàng đã có những chia sẻ sau khi được ''giải oan'' khiến nhiều người đồng cảm.
- Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Thủy Tiên khoe sắc trong vai trò giám khảo
- Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước
Thủy Tiên trở thành một trong những nữ nghệ sĩ “hot” nhất năm 2020 nhờ hoạt động cứu trợ miền Trung mùa lũ.
Sau hàng loạt ồn ào, Thủy Tiên đã công khai đầy đủ các giấy tờ kê khai, thu chi tiền cứu trợ, cũng như tiếp tục bỏ tiền túi hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả khi lũ đi qua.
Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì những tin đồn thất thiệt, thời gian gần đây Thủy Tiên cũng đã bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội thường xuyên hơn nhưng chủ yếu dành cho gia đình, công việc và tung các bộ ảnh mới về cuộc sống hằng ngày.
Mới đây, trên mạng xã hội Thuỷ Tiên bày tỏ tâm trạng cho biết bản thân là người giỏi chịu đựng sự cô đơn, không thích phiền đến ai. Bà xã Công Vinh cho biết cô thuộc tuýt người dù buồn hay vui đều muốn im lặng và tự mình vượt qua, trong thế giới của những người nội tâm, cô độc chính là tôn nghiêm.
Những chia sẻ của Thuỷ Tiên nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời động viên tới Thuỷ Tiên. Người hâm mộ còn mong muốn Thủy Tiên luôn vui vẻ lạc quan, chỉ cần sống tốt thì chuyện tốt nhất định sẽ đến với nữ ca sĩ.
Trong năm nay, Thủy Tiên hầu như không ra bất cứ sản phẩm âm nhạc nào mới, cô nàng vẫn hoạt động âm nhạc tại các phòng trà, sân khấu lớn nhỏ để mang đến người hâm mộ những khúc ca sâu lắng, da diết. Ngoài ra nữ ca sĩ cũng thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện thời trang, âm nhạc nhưng tần xuất không dày đặc như trước kia.