Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ?

Hậu trường 07/06/2023 14:43

Thủy Tiên thời gian qua liên tục gặp những ồn ào xoay quanh chuyện từ thiện. Mới đây, cô nàng đã có những chia sẻ sau khi được ''giải oan'' khiến nhiều người đồng cảm.

Thủy Tiên trở thành một trong những nữ nghệ sĩ “hot” nhất năm 2020 nhờ hoạt động cứu trợ miền Trung mùa lũ.

Sau hàng loạt ồn ào, Thủy Tiên đã công khai đầy đủ các giấy tờ kê khai, thu chi tiền cứu trợ, cũng như tiếp tục bỏ tiền túi hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả khi lũ đi qua.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì những tin đồn thất thiệt, thời gian gần đây Thủy Tiên cũng đã bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội thường xuyên hơn nhưng chủ yếu dành cho gia đình, công việc và tung các bộ ảnh mới về cuộc sống hằng ngày. 

Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ? - Ảnh 1
Thủy Tiên hiện tại đang tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình 

Mới đây, trên mạng xã hội Thuỷ Tiên bày tỏ tâm trạng cho biết bản thân là người giỏi chịu đựng sự cô đơn, không thích phiền đến ai. Bà xã Công Vinh cho biết cô thuộc tuýt người dù buồn hay vui đều muốn im lặng và tự mình vượt qua, trong thế giới của những người nội tâm, cô độc chính là tôn nghiêm. 

Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ? - Ảnh 2
Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ? - Ảnh 3
Thủy Tiên đăng tải bức ảnh tâm trạng, cùng dòng trạng thái xúc động, chiêm nghiệm những gì đã qua. 

Những chia sẻ của Thuỷ Tiên nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời động viên tới Thuỷ Tiên. Người hâm mộ còn mong muốn Thủy Tiên luôn vui vẻ lạc quan, chỉ cần sống tốt thì chuyện tốt nhất định sẽ đến với nữ ca sĩ. 

Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ? - Ảnh 4
Vào năm 2022 vừa qua, Thủy Tiên đến Nepal tu tập 1 tháng, sau những tranh cãi mệt mỏi nữ ca sĩ vẫn chọn một cuộc sống an yên, bình dị.

Trong năm nay, Thủy Tiên hầu như không ra bất cứ sản phẩm âm nhạc nào mới, cô nàng vẫn hoạt động âm nhạc tại các phòng trà, sân khấu lớn nhỏ để mang đến người hâm mộ những khúc ca sâu lắng, da diết. Ngoài ra nữ ca sĩ cũng thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện thời trang, âm nhạc nhưng tần xuất không dày đặc như trước kia. 

Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ? - Ảnh 5
Nữ ca sĩ thường xuyên đi hát ở các phòng trà, sân khấu lớn nhỏ trong nước và vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả 
Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ? - Ảnh 6
Thủy Tiên xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy trong show thời trang của NTK Đỗ Long 
Ca sĩ Thủy Tiên gây tranh cãi khi từng tuyên bố không hại một con kiến nhưng nay lại phá cả tổ yến

Ca sĩ Thủy Tiên gây tranh cãi khi từng tuyên bố không hại một con kiến nhưng nay lại phá cả tổ yến

Nữ ca sĩ Thủy Tiên từng được nhiều người biết đến câu chuyện yêu thương động vật bằng cách cho kiến ''hoang'' ăn đường. Tuy nhiên gần đây, cô lại gây tranh cãi khi đã phá cả tổ yến.

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