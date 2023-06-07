Thủy Tiên chọn cách 'im lặng là vàng' sau ồn ào từ thiện, cuộc sống hiện ra sao khi được 'giải oan' ?

Sau hàng loạt ồn ào, Thủy Tiên đã công khai đầy đủ các giấy tờ kê khai, thu chi tiền cứu trợ, cũng như tiếp tục bỏ tiền túi hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả khi lũ đi qua.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì những tin đồn thất thiệt, thời gian gần đây Thủy Tiên cũng đã bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội thường xuyên hơn nhưng chủ yếu dành cho gia đình, công việc và tung các bộ ảnh mới về cuộc sống hằng ngày.

Thủy Tiên hiện tại đang tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình

Mới đây, trên mạng xã hội Thuỷ Tiên bày tỏ tâm trạng cho biết bản thân là người giỏi chịu đựng sự cô đơn, không thích phiền đến ai. Bà xã Công Vinh cho biết cô thuộc tuýt người dù buồn hay vui đều muốn im lặng và tự mình vượt qua, trong thế giới của những người nội tâm, cô độc chính là tôn nghiêm.