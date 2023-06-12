Á hậu Thủy Tiên hé lộ cú sốc tinh thần khi mới bước vào showbiz khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên

Á hậu Thủy Tiên đã chia sẻ về hành trình trở thành một ''beauty queen'' và những cú sốc đầu đời khi dấng thân vào showbiz.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên, sinh năm 1998 tại Đồng Tháp, từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thủy Tiên làm nhân viên marketing và hiện kinh doanh cùng bạn bè một nhà hàng tại Đà Lạt. Á hậu Thủy Tiên từng học tại Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Năm 2018, cô tham gia và lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cùng giải thưởng Người đẹp Thể thao. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chung cuộc giành vị trí Á hậu 2 của cuộc thi, từ đó tên tuổi của nàng á hậu được nhiều người chú ý hơn.

Thủy Tiên đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2022 Sau khi trở thành một á hậu, Thủy Tiên xúc động cho biết cuộc đời cô đã sang trang mới. Tuy nhiên, đôi lúc người đẹp vẫn cảm thấy buồn và khó hòa nhập showbiz vì mọi thứ còn mới mẻ. Tại talk show Trà chiều cùng mợ Chảnh, Thủy Tiên cũng tiếc lộ cú sốc đầu đời khi bước chân vào làng giải trí chính là phản ứng tiêu cực của dân mạng khi cô tham gia một show thực tế. Cụ thể, Thủy Tiên bộc bạch với Lý Nhã Kỳ rằng cô tham gia một show thực tế. Sau khi ch ương trình phát sóng, nàng á hậu bị rất nhiều người phẫn nộ trên khắp các trang mạng xã hội. Đây là cú sốc đầu đời khi Thủy Tiên không hiểu lý do vì sao lại nhận về nhiều chỉ trích dù bản thân không làm gì sai. Thủy Tiên cũng thừa nhận cô biết khán giả có nhiều góc nhìn về mình. Thời gian đó, nàng á hậu suy nghĩ rất tiêu cực nhưng hiện cô đã quen dân với điều đó và cố gắng hơn mỗi ngày.

Á hậu Thủy Tiên chia sẻ với Lý Nhã Kỳ chuyện mới vào nghề Nàng á hậu từng thừa nhận bản thân là người sống rất hướng nội Nhờ vào tài năng và những cống hiến trước đó, Thủy Tiên dần khẳng định đẳng cấp của bản thân trong làng giải trí và giới ''chân dài'' Việt. Hậu đăng quang Thủy Tiên còn tham gia ngồi ''ghế nóng'' cho chương trình nổi tiếng như Đại sứ hoàng mỹ 2023, cô nhận trách nhiệm đào tạo nhiều thí sinh tiềm năng và được đánh giá là một trong những mentor nổi trội của cuộc thi. Thủy Tiên tham gia ngồi ''ghế nóng'' cho chương trình nổi tiếng như Đại sứ hoàng mỹ 2023 Xét về nhan sắc, Huỳnh Phạm Thủy Tiên được đánh giá là cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không hề đại trà so với nhiều người đẹp hiện nay. Cô cao 1,72 m với số đo ba vòng 89-65-98 cm. Thủy Tiên chinh phục khán giả thông qua ánh mắt, cử chỉ và nụ cười rạng rỡ. Huỳnh Phạm Thủy Tiên được đánh giá là cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không hề đại trà Tuy nhiên trước khi có được vóc dáng thon gọn và nhan sắc đỉnh cao như hiện tại, Thuỷ Tiên từng có giai đoạn nặng đến 90kg. Những năm cấp 3, cô từng rất tự ti và không dám ra khỏi nhà vì vóc dáng mũm mĩm. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, Thuỷ Tiên đã quyết tâm tập luyện để lấy lại ngoại hình chuẩn mực và dần cảm thấy tự tin hơn. Á hậu Thủy Tiên từng có khoảng thời gian nặng 90kg Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thủy Tiên đã là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc trước đó. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt top 10. Cùng năm đó, người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018. Cô nàng được đánh giá cao về học thức cũng như tư duy hiện đại, truyền cảm hứng. Thủy Tiên từng đạt giải Hoa Khôi trong cuộc thi sắc đẹp do trường Đại học Ngoại thương tổ chức

Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Thủy Tiên khoe sắc trong vai trò giám khảo Hai nàng Hậu rất xinh đẹp khi hội ngộ trong một cuộc thi nhan sắc với vai trò giám khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-thuy-tien-he-lo-cu-soc-tinh-than-khi-moi-buoc-vao-showbiz-khien-nguoi-ham-mo-vo-cung-ngac-nhien-591270.html