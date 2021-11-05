'Tình địch Ngọc Trinh' khởi điểm nghèo khó nhưng 18 tuổi đã có 10 tỷ trong tay, cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước nhờ làm việc này

Xuất phát điểm khó khăn nhưng Lily Chen đã vươn lên đầy mạnh mẽ để có được khối tài sản nhiều người ao ước.

Những ngày qua, Lily Chen nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bởi chuỗi drama "chung bồ" với "nữ hoàng nội y" và bị ai đó hành hung, đe dọa. Qua đó, những việc đời tư của "ngọc nữ bolero" này cũng thu hút sự tò mò, quan tâm của không ít người. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được viết, Lily Chen xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, mẹ lại bị bệnh nên cô đã quyết tâm vừa phải đi học, vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình.

Lily Chen thời còn là cô sinh viên dược, làm việc tại nhà thuốc - Ảnh: Internet Do đó, nữ ca sĩ quyết định thi vào ngành dược của Đại học Nguyễn Tất Thành và học song song tại Cao đẳng Hoan Châu khoa Quản trị kinh doanh. Lily Chen thường tranh thủ thời gian trống để đi làm thêm. Để có tiền đóng học phí, nữ ca sĩ từng phải làm nhiều công việc cùng một lúc. Nhờ việc làm thêm, chăm chỉ tích cóp mà chỉ ở tuổi 18, Lily Chen đã kiếm được số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Sau đó, cô dành toàn số tiền kím được để kinh doanh mỹ phẩm và mua đất. Nhiều năm sau, tiền sinh lời, cô có được khoản tài sản nhất định. Đây cũng là số tiền giúp Lily Chen đầu tư mạnh hơn vào thị trường bất động sản ở Tây Ninh, đồng thời đầu tư cho con đường làm nghệ thuật.

Nhờ việc làm thêm, chăm chỉ tích cóp mà chỉ ở tuổi 18, Lily Chen đã kiếm được số tiền lên tới 10 tỷ đồng - Ảnh: Internet Hiện ở độ tuổi 26, ngọc nữ bolero đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước: biệt thự, xe hơi, đồ hiệu,... Trao đổi với Ngôi sao.net, Lily Chen cho biết: "Tôi tập tành kinh doanh từ hồi còn ngồi trên giảng đường. Nhạy bén kinh doanh mỹ phẩm, tôi có được số vốn nhất định để đầu tư bất động sản. Còn cơ duyên làm nghệ thuật đến với tôi khoảng 5 năm trở lại đây. Mỗi công việc đều cho tôi những trải nghiệm thú vị, mới mẻ. Tôi thích thú nên bị công việc cuốn theo. Năm 18 tuổi tôi kiếm được 10 tỷ, năm 25 tuổi tôi đã có 50 tỷ đồng. Cuộc sống bươn chải từ nhỏ giúp tôi nhiều điều. Tôi thấy mình may mắn, nhận được điều từ cuộc sống nên thường xuyên cho đi. Tôi làm thiện nguyện định kỳ bằng tiền túi". Lily Chen tậu xế hộp tiền tỷ - Ảnh: Internet Nói về chuyện có hay không việc đại gia "chống lưng" để được cuộc sống như bà hoàng ở hiện tại, nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi không thuộc tuýp người thích dựa dẫm đàn ông. Khi yêu, tôi chỉ thích dựa dẫm về tình cảm. Tôi muốn được nâng niu, yêu thương, trân trọng. Tôi đủ vững tài chính để có cuộc sống ổn định nên chắc chắn không có chuyện tôi sống kiểu "ký sinh trùng".

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