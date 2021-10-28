Hậu ồn ào 'chung bồ' với nữ hoàng nội y, Lily Chen lần đầu thẳng thắn trả lời: 'Tôi đã mất hầu như tất cả'

Hậu trường 28/10/2021 13:29

"Chen mang ơn người tạo ra những đau khổ vừa qua, cám ơn họ vì đã cho Chen biết rằng cuộc đời này, lòng người đáng sợ hơn mọi thứ, Lily Chen chia sẻ.

Sau 6 tháng xảy ra ồn ào đụng hàng xe xịn với Ngọc Trinh, dính nghi án chung bồ tỷ phú, ngọc nữ Bolero - Lily Chen liên tục có những động thái gây xôn xao trên mạng xã hội. Cô nàng hết khoe biệt thự hơn 2.000 mét vuông, mua xế hộp tiền tỉ tặng em họ, tới viên kim cương cả triệu đô do một người hâm mộ tặng. Mới đây nhất, Lily Chen lần đầu thẳng thắn có những chia sẻ liên quan đến ồn ào vừa qua.

Cụ thể, người đẹp Tây Ninh viết: "Có rất nhiều anh chị nhắn hỏi thăm Chen: Em ơi, vừa qua em đã được gì và mất gì? Chen chưa tiện nhắn gửi, qua đây Chen sẽ nói hết cho cả nhà hiểu hơn về Chen. Sau tất cả lùm xùm từ tình cảm của Chen, Chen đã mất hầu như tất cả. Từ công việc chính thức, vị trí xã hội, đối tác công việc, mất uy tín với gia đình và bạn bè, xã hội. Đối với Chen, nghệ thuật là niềm đam mê và là niềm vui, Chen chưa bao giờ xem làm nghệ thuật để sống".

Hậu ồn ào 'chung bồ' với nữ hoàng nội y, Lily Chen lần đầu thẳng thắn trả lời: 'Tôi đã mất hầu như tất cả' - Ảnh 1
Hậu ồn ào 'chung bồ' với nữ hoàng nội y, Lily Chen lần đầu thẳng thắn trả lời: 'Tôi đã mất hầu như tất cả' - Ảnh 2
Status mới của Lily Chen, thẳng thắn đối diện với scandal vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những thứ mất đi sau loạt ồn ào, Lily Chen cũng cho biết qua đó cũng nhận lại được nhiều thứ và không còn suy nghĩ đơn giản như trước. Cô nàng tâm sự: "Được thì… cũng khá nhiều. Được tỉnh giấc mộng ngây thơ nghĩ ai cũng thật, nghĩ ai cũng sẽ như mình. Được nhìn nhận mọi người vẫn còn yêu thương mình, dù mình có bị người khác "dìm" xuống đáy vực thì vẫn có anh chị không hạ bệ.

Chen rất mang ơn người tạo ra những đau khổ vừa qua, cám ơn họ vì đã cho Chen biết rằng cuộc đời này lòng người đáng sợ hơn mọi thứ. Chen đã thật sự cảm nhận mình được hơn mất. Hy vọng, Chen sẽ trưởng thành hơn sau tất cả".

Hậu ồn ào 'chung bồ' với nữ hoàng nội y, Lily Chen lần đầu thẳng thắn trả lời: 'Tôi đã mất hầu như tất cả' - Ảnh 3
Lily Chen cho biết sau mọi chuyện cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Phía dưới phần bình luận bài viết, nhiều người hâm mộ đã để lại dòng động viên và cho biết rằng luôn theo dõi, ủng hộ các hoạt động của cô. Có nhiều bình luận cũng mong muốn người đẹp luôn mạnh mẽ vì luôn có sự yêu thương và ủng hộ của mọi người.  

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