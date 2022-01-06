Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quay lại tuổi thơ với hành động không thể 'lạ kỳ' hơn.
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Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ những hình ảnh đời thường cực kỳ hài hước. Giọng ca Nửa vầng trăng còn hóm hỉnh nói rằng do bị đàn em "kiến nghị" ít đăng ảnh đời thường mà toàn chia sẻ những bức hình đi shopping và khi ở trên sân khấu lộng lẫy. Thế nên hôm nay anh sẽ đáp trả nguyện vọng này bằng những tấm ảnh "thường" cho thật là "đời" để vừa bụng anh em".
Đáng chú ý, hình ảnh "đời thường" mà nam ca sĩ đăng tải lại là khoảnh khắc "chui lỗ chó" đúng nghĩa đen kèm dòng trạng thái cực lầy lội: "Mấy chục năm rồi mới chui lại! Vẫn ngọt nha mấy đứa!". Người hâm mộ được phen cười bò vì lâu lắm rồi "Ông hoàng nhạc Việt" mới có màn tấu hài cực mạnh như thế này đây.
Bài đăng của Mr.Đàm ngay sau khi đăng tải đã nhận được hơn 6.500 lượt tương tác và chia sẻ của cộng đồng mạng. Ngay bên dưới phần bình luận, dân tình tỏ ra vô cùng thích thú với trò chơi quay về tuổi thơ "không phải dạng vừa" của Đàm Vĩnh Hưng.