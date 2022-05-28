Thực hư chuyện khán giả 'mặt lạnh như tiền' khi Hoài Linh hát tại đám cưới

Cách đây không lâu, đoạn clip Hoài Linh xuất hiện tại đám cưới nhận được sự quan tâm lớn. Song, khi nam danh hài xuất hiện thì những người xung quanh lại ngó lơ, hời hợt.

Gần đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip được cho là nghệ sĩ Hoài Linh có mặt tại đám cưới người quen ở quê nhà. Ngay sau đó, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, Hoài Linh còn trình diễn một tiết mục góp vui trong đám cưới này. Đáng chú ý là thái độ của quan khách có mặt khi theo dõi phần trình diễn của Hoài Linh. Trong đoạn clip, các khách mời tỏ ra khá thờ ơ, hời hợt thậm chí không nhìn lên sân khấu khi nam danh hài đang hát. Dù vậy, vẫn có những người quen ngồi cùng bàn vỗ tay ủng hộ tinh thần nhưng không thể nào lấn át không khí im lặng bao trùm xung quanh.

Sự xuất hiện của Hoài Linh không còn được khán giả đón nhận trong clip trước đó - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, mới đây, trên mạng tiếp tục chia sẻ 1 đoạn clip khác, Hoài Linh biểu diễn cực sung trên sân khấu dưới sự hào hứng của mọi người. Đáng chú ý, trong khi nam danh hài hát, rất nhiều người, đặc biệt là các bạn thiếu nhi đã cầm điện thoại giúp phụ huynh ghi hình lại rất nhiệt tình.

Trong khi nam danh hài hát, nhiều người đã cầm điện thoại giúp phụ huynh ghi hình lại rất nhiệt tình - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, người đăng tải đôạn clip cũng cho biết, không khí buổi tiệc rất vui nhờ có sự góp mặt của danh hài Hoài Linh. Các khách mời đã vỗ tay tán thưởng cho màn biểu diễn của nam nghệ sĩ và nhiều người còn quay clip làm kỉ niệm, hoàn toàn không có chuyện danh hài bị "ngó lơ". Người này chia sẻ đoạn clip kèm dòng trạng thái phủ nhận: "Khán giả chào đón chú nhiệt tình quá". Nam nghệ sĩ vẫn bị khán giả nhắc đến lùm xùm từ thiện mỗi khi anh tái xuất ở một hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Sau ồn ào tiền từ thiện, dù đã nửa năm từ khi Hoài Linh được minh oan chuyện từ thiện, nhưng "lỗi lầm" của nam nghệ sĩ vẫn bị khán giả nhắc đến mỗi khi anh tái xuất ở một hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, tiếng tăm của nam danh hài không còn như trước, không còn nhận nhiều sự chào đón, ủng hộ nhiệt tình như thuở còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lộ thêm ảnh Hoài Linh nghêu ngao hát góp vui ở đám cưới, CĐM mỉa mai: 'Hồi xưa mời được cũng khó, nay ai cho gì ăn đó' Mới đây, CĐM tiếp tục truyền tay nhau loạt ảnh được cho là nam danh hài Hoài Linh tham dự đám cưới ở quê. Đáng chú ý nhất là thái độ của khán giả đối với 'anh Bốn' trông 'lạ lắm à nhen'!

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