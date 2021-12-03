Thiều Bảo Trâm lộ sở thích 'độc' giữa bao lùm xùm giằng xéo showbiz

Hậu trường 03/12/2021 16:21

Sở thích của Thiều Bảo Trâm khiến khán giả chú ý.

Khi scandal của tình cũ tin đồn - Sơn Tùng M-TP - bị đào lại, Thiều Bảo Trâm luôn giữ im lặng, không bình luận. Cô liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đi cà phê, hẹn hò cùng bạn bè với tâm trạng thoải mái. Bức ảnh Thiều Bảo Trâm ngồi bên ly trà xanh giữa lúc ồn ào được xem như một động thái đáp trả. Dân sành ăn chơi ở Hà Nội có thể dễ dàng nhận ra địa điểm nữ ca sĩ check-in là một quán bar nổi tiếng nằm trong khách sạn Metropole. Đây cũng là tụ điểm hẹn hò quen thuộc của giới sao khi tới Hà Nội, trong đó có Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên...

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Thiều Bảo Trâm lộ sở thích 'độc' giữa bao lùm xùm giằng xéo showbiz - Ảnh 2

Mỹ nhân ngồi cà phê  vô cùng sang chảnh

Thiều Bảo Trâm là 'khách ruột' của khách sạn này. Cô ngồi qua hầu hết quán cà phê, quán bar và nhà hàng thuộc khuôn viên. Ngoài không gian 'ăn tiền' ngoài đường, quán cà phê bên trong khách sạn cũng được nhiều người yêu thích bởi trang trí tinh tế, trang nhã, giống như khu vườn lãng mạn giữa lòng thủ đô.

Song song đó, vào chiều ngày 2/12, nữ ca sĩ khiến cả cõi mạng hoang mang khi lộ lưng trần chi chít vết bầm, không đính kèm thêm bất kỳ thông tin nào khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Một số netizen "đoán già đoán non" cho rằng việc nữ ca sĩ liên tục dạo phố, đi cà phê thường xuyên thời gian gần đây đã khiến cô bị trúng gió.

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Bức ảnh khiến fan lo lắng cho Thiều Bảo Trâm

 Đến nửa đêm cùng ngày, Thiều Bảo Trâm có bài viết liên quan, nói rõ nguyên nhân có nhiều vết đỏ bầm trên lưng. Trên trang cá nhân, giọng ca Love Rosie cho hay: "Vật vã giờ mới tỉnh. Mình trúng gió hơi nhiều tí thôi, lâu rồi mới sập". Bên cạnh đó, cô cũng không quên trấn an người hâm mộ, cho biết sẽ sớm khỏe: "Mai sẽ đỡ, mọi người đừng lo nhé. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha".

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Giữa bao lùm xùm showbiz, mọi động thái của cô đều bị chú ý

Những ngày vừa qua, Thiều Bảo Trâm là một trong những cái tên được cư dân mạng "réo gọi" nhiều nhất giữa thông tin vị Chủ tịch cưới nữ tân binh đang nhiễu loạn. Chính vì thế, nhất cử nhất động của nữ ca sĩ đều được netizen quan tâm. Đến sáng nay, Thiều Bảo Trâm đã lấy lại tinh thần xuống phố cùng chị gái Thiều Bảo Trang. Hiện tại những động thái mới nhất của cô luôn được khán giả quan tâm triệt để.

Ảnh: Tổng hợp

Hải Tú lại được dịp bị netizen 'vỗ mặt' vì copy y đúc Thiều Bảo Trâm từ trang phục đến kiểu tạo dáng khi chụp ảnh

Hải Tú lại được dịp bị netizen 'vỗ mặt' vì copy y đúc Thiều Bảo Trâm từ trang phục đến kiểu tạo dáng khi chụp ảnh

Nhan sắc của Hải Tú quả thật rất xinh đẹp, nhưng trong bộ ảnh mới nhất này cô nàng lại xinh đẹp "theo một cách khác" khi bị netizen soi ra các điểm tương đồng với Thiều Bảo Trâm từ trang phục tới kiểu tạo dáng.

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