'Thâm cung bí sử' sau các cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới: Thí sinh 'lăm le' hạ bệ nhau, trên sóng cười thân thiện, hậu trường lườm nguýt, 'giấu kim nhọn vào áo'

Các cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới luôn thu hút khán giả không chỉ bởi nhan sắc hoàn mỹ của thí sinh mà chuyện hậu trường sau cuộc thi luôn gây tò mò cho công chúng.

Chiếc váy bị cắt nát trong cuộc thi Miss Universe 2020 từng khiến cộng đồng nhan sắc Việt xôn xao. Chưa dừng lại ở đó, nếu như việc chơi xấu, hạ bệ đối thủ diễn ra thường xuyên trong các cuộc thi bình thường thì tại những cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới mức độ “chặt chém” cũng một chín một mười. Những cô nàng thí sinh hoa hậu chuyển giới luôn thu hút công chúng bởi nhan sắc lộng lẫy - Ảnh: Internet Cách đây nhiều năm, việc tổ chức thi Hoa hậu Chuyển giới luôn gặp phải khó khăn vì quy định của nhà nước. Cộng đồng LGBT vẫn lén lút tổ chức các buổi thi nhan sắc với quy mô nhỏ để tìm ra đại diện cho cộng đồng. Mãi đến khi hoa hậu Hương Giang đăng quang Miss International Queen 2018 thì fans nhan sắc Việt mới nức mũi tự hào. Từ đây các thông tin về Hoa hậu Chuyển giới bắt đầu được cư dân mạng quan tâm hơn bên cạnh đó chuyện hậu trường cũng “thâm cung bí sử” không kém.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc Tế là sân chơi nhan sắc mơ ước của cộng đồng LGBT - Ảnh: MIQ M.Q (21 tuổi) chia sẻ: “Từng là thí sinh của một cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới, trước ngày thi mình đã chủ động liên hệ mượn váy áo của chủ cửa hàng tại quận 1. Gần sát ngày thi, khi nhắn tin hẹn thử trang phục thì anh ta bảo xin lỗi không thể hợp tác vì đã bán chiếc váy cho khách. Sau khi bị loại vì chuẩn bị trang phục không tươm tất mình mới biết lý do đối thủ là bạn thân của chủ shop kia đã bỏ tiền ra mua chiếc váy ấy nhằm loại mình ra khỏi danh sách những thí sinh sáng giá”. Sân chơi nhan sắc vốn từ lâu chỉ dành cho những thí sinh gia đình có điều kiện. Nhiều bạn từ quê lên phố nhanh chóng bị “chia bè kết cánh” cô lập nhằm đánh vào tâm lý. Những nhóm “sang” hơn sẽ chơi chung và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong khi nhóm thí sinh “nghèo” hơn thì làm gì cũng tự thân vận động, thậm chí ăn uống cũng phân chia ranh giới không có ý định ngồi cùng bàn.

Một đại diện Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Ảnh: Internet “Mình từng là nạn nhân của việc bêu xấu trên mạng xã hội trước ngày thi. Các thí sinh ganh ghét nhau luôn tìm cách tung lên những hình ảnh xấu xí, những “phốt” tự bịa ra để hạ bệ đối thủ. Mình vô cùng áp lực và đã bỏ thi ngay vòng bán kết. Sau này nghe bạn bè kể lại chuyện hậu trường còn kinh khủng hơn mình tưởng nhiều. Các thí sinh tranh giành vị trí đứng, lườm nguýt nhau như kẻ thù chứ chẳng phải cười tươi thân thiện như khi lên sóng. Họ sẵn sàng giẫm lên chân bạn để chen một vị trí đẹp mà quên câu xin lỗi. Một bạn khác thì tá hỏa vì sau khi kiểm tra áo dài phát hiện trên đó dính vài cây kim nhọn”. Thí sinh từng tham gia thi Hoa hậu Chuyển giới chia sẻ. Đam mê hào nhoáng nhưng không đủ khả năng về tài chính, nhiều cô nàng chuyển giới dễ dàng ngã vào lòng đại gia để tìm cơ hội thăng tiến. Họ bất chấp đánh đổi để mong chạm tay đến danh hiệu cao quý. Chưa kể sau cuộc thi nhiều bạn mượn danh thí sinh hoa hậu để đi khách nhằm phục vụ cho các nhu cầu cá nhân. Lương Mỹ Kỳ là cái tên xuất sắc tiếp theo người hâm mộ kỳ vọng sẽ sải bước trên đấu trường cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Ảnh: FB Phẫu thuật chuyển giới luôn trải qua một quá trình đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi trở về từ Thái Lan, nhiều bạn nhanh chóng đổ xô đến các sân chơi nhan sắc nhằm tìm kiếm cơ hội bước chân vào showbiz. Thi hoa hậu không có gì đáng bàn cãi nếu tham gia với ý nghĩ tích cực. Lương Mỹ Kỳ, Vũ Thu Phương cá viên chiên đã từng làm cộng đồng LGBT xúc động khi mang câu chuyện vượt khó trong cuộc sống lên sân khấu một cuộc thi truyền hình. Phùng Trương Trân Đài cũng là một trong những thí sinh hoa hậu chuyển giới sáng giá nhất của Việt Nam từ trước đến nay - Ảnh: Internet A.P (23 tuổi) cho biết: “Hãy giữ lửa nếu bạn từng tham gia và cảm thấy thất vọng về hậu trường những cuộc thi nhan sắc. Đừng mong đi đường tắt hay chơi xấu để loại đối thủ vì ban giám khảo luôn chú ý từng bước đi của bạn. Ai đi lên bằng tài năng và thực lực thì sẽ tồn tại lâu dài, ai có ý định đen tối thì môi trường sẽ tự đào thải họ”.

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