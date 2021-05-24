Hà Kiều Anh khoe ảnh chụp cùng con gái khiến cộng đồng 'chấn động': 'Mẹ hoa hậu, con hoa khôi là có thật!'

Sau khi kết hôn cùng Huỳnh Trung Nam, hoa hậu Hà Kiều Anh lần lượt hạ sinh cho nam doanh nhân 3 thiên thần nhỏ "nếp, tẻ có đủ", nhưng trong đó, cô em út Huỳnh Viann (tên thường gọi là Vivian) là được chú ý hơn cả. Cô bé thường xuyên được mẹ chụp cho những bộ ảnh xinh lung linh khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi.

Cô bé thường xuyên được mẹ chụp cho những bộ ảnh xinh lung linh khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi - Ảnh: FBNV

Từ cách tạo dáng đến việc tương tác với mẹ trong các bức ảnh cũng đủ thấy cô bé có năng khiếu trở thành 'hoa hậu tương lai' - Ảnh: FBNV

Qua bức ảnh có thể thấy cô bé cực kỳ thân thiết với mẹ - Ảnh: FBNV

Cô bé sở hữu nụ cười tươi tắn được cho giống hệt mẹ Kiều Anh - Ảnh: FBNV

Gần đây nhất là loạt ảnh cô bé chụp cùng mẹ trong bộ trang phục đến từ NTK Vũ Ngọc Tú. Bộ trang phục với màu sắc nổi bật làm tăng lên không khí những ngày đầu hè. Mặc dù cùng lọt vào khung ảnh với mẹ nhưng cô bé vẫn khiến cư dân mạng không thể nào chê được vì thần thái và nhan sắc của một tiểu mỹ nhân đích thực.