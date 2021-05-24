Hà Kiều Anh khoe ảnh chụp cùng con gái khiến cộng đồng 'chấn động': 'Mẹ hoa hậu, con hoa khôi là có thật!'

Hậu trường 24/05/2021 12:24

Mới đây, hoa hậu Hà Kiều Anh đã khiến dân mạng rần rần khi bất ngờ đăng tải bộ ảnh xinh xắn chụp cùng cô con gái nhỏ. Lên ảnh cùng mẹ là hoa hậu danh tiếng nhưng con gái Vivian mới là người được netizen chú ý.

Sau khi kết hôn cùng Huỳnh Trung Nam, hoa hậu Hà Kiều Anh lần lượt hạ sinh cho nam doanh nhân 3 thiên thần nhỏ "nếp, tẻ có đủ", nhưng trong đó, cô em út Huỳnh Viann (tên thường gọi là Vivian) là được chú ý hơn cả. Cô bé thường xuyên được mẹ chụp cho những bộ ảnh xinh lung linh khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi.

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Cô bé thường xuyên được mẹ chụp cho những bộ ảnh xinh lung linh khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi - Ảnh: FBNV
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Từ cách tạo dáng đến việc tương tác với mẹ trong các bức ảnh cũng đủ thấy cô bé có năng khiếu trở thành 'hoa hậu tương lai' - Ảnh: FBNV
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Qua bức ảnh có thể thấy cô bé cực kỳ thân thiết với mẹ - Ảnh: FBNV
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Cô bé sở hữu nụ cười tươi tắn được cho giống hệt mẹ Kiều Anh - Ảnh: FBNV

Gần đây nhất là loạt ảnh cô bé chụp cùng mẹ trong bộ trang phục đến từ NTK Vũ Ngọc Tú. Bộ trang phục với màu sắc nổi bật làm tăng lên không khí những ngày đầu hè. Mặc dù cùng lọt vào khung ảnh với mẹ nhưng cô bé vẫn khiến cư dân mạng không thể nào chê được vì thần thái và nhan sắc của một tiểu mỹ nhân đích thực.

Nhờ thừa hưởng vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hài hoà và đặc biệt là nụ cười đẹp từ mẹ là Hoa hậu nên Viann khiến các cô chú "thả tim" lia lịa. Visual của ái nữ nhà Hà Kiều Anh còn được nhận xét là quá đỉnh, dự đoán sẽ thành mỹ nhân Vbiz trong tương lai.

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Vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh cùng với khuôn mặt xinh xắn, đủ khiến cộng đồng mạng phải 'lụy tim' - Ảnh: FBNV
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Không chỉ có bộ ảnh này, cô bé còn thường xuyên được mẹ book cho chụp ngoại cảnh riêng khoe vẻ đáng yêu, xinh xắn - Ảnh: FBNV
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Xinh đẹp là thế cô bé còn được thừa hưởng thần thái hoa hậu của mẹ - Ảnh: FBNV

Sức hút của nhóc tỳ này quả thật "không phải dạng vừa", khi ngay dưới bài đăng của Hà Kiều Anh có hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận, đến cả hoa hậu Giáng My cũng phải khen ngợi "quá xinh đẹp". Ca sĩ Thanh Thảo cũng "u mê" ra mặt: "Bộ hình nào cũng đẹp xuất sắc luôn!".

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Hiện tại Hà Kiều Anh có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con - Ảnh: FBNV

Về phía hoa hậu Hà Kiều Anh, dù trải qua 3 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp rạng ngời ở tuổi 45. Không những thế, nàng hậu còn nhiều lần chia sẻ cuộc sống viên mãn hạnh phúc cùng chồng doanh nhân khiến cư dân mạng cũng cảm thấy vui thay.

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