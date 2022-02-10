Minh Tú khiến dân tình thở phào nhẹ nhõm khi xuất hiện tình tứ bên bồ Tây.
- Lộ 'hint' chia tay bạn trai 9 năm chưa lâu, Minh Tú lại khiến fan hâm mộ 'lo sốt vó' vì dòng trại thái 'trầm cảm' trên nền đen 'ảm đạm'
- Đầu năm, đầu tháng, Minh Tú 'lộ hint' đã 'TOANG' với bạn trai 9 năm, nhập hội 'độc thân' dù công khai chưa lâu?
Vừa qua, trên trang cá nhân, Minh Tú chia sẻ dòng trạng lạ khiến người hâm mộ lo lắng. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, nữ siêu mẫu liên tục chia sẻ status buồn và thậm chí còn tiết lộ bản thân không ổn, bị trầm cảm sau thời gian điều trị Covid-19.
Đáng chú ý hơn, vào mấy ngày Tết, Minh Tú còn đăng ảnh bên hội bạn nhưng dòng tiêu đề ghi rõ: "Hội độc thân". Động thái này của "Thuý Liễu" làm rộ nghi vấn cô và bạn trai Tây đã toang chỉ sau hơn 1 tháng công khai.
Tuy nhiên, tối Mùng 9 Tết, team qua đường bất ngờ bắt gặp Minh Tú và bồ Tây cùng nhau đi ăn uống tại trung tâm thương mại. Không chỉ thế, cặp đôi còn trò chuyện vui vẻ, cười nói rất tình tứ. Hình ảnh được chụp lại chứng minh cho mọi lời giải thích.
Có thể thấy, Minh Tú và người yêu vẫn rất mặn nồng chứ không trục trặc tình cảm như lời đồn.