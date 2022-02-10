Minh Tú khiến dân tình thở phào nhẹ nhõm khi xuất hiện tình tứ bên bồ Tây.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Minh Tú chia sẻ dòng trạng lạ khiến người hâm mộ lo lắng. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, nữ siêu mẫu liên tục chia sẻ status buồn và thậm chí còn tiết lộ bản thân không ổn, bị trầm cảm sau thời gian điều trị Covid-19.

Minh Tú khiến người hâm mộ lo lắng khi có động thái lạ - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, vào mấy ngày Tết, Minh Tú còn đăng ảnh bên hội bạn nhưng dòng tiêu đề ghi rõ: "Hội độc thân". Động thái này của "Thuý Liễu" làm rộ nghi vấn cô và bạn trai Tây đã toang chỉ sau hơn 1 tháng công khai.

Dòng tiêu đề ghi rõ 'Hội độc thân' làm dấy lên tin đồn Minh Tú đã toang với bồ Tây - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tối Mùng 9 Tết, team qua đường bất ngờ bắt gặp Minh Tú và bồ Tây cùng nhau đi ăn uống tại trung tâm thương mại. Không chỉ thế, cặp đôi còn trò chuyện vui vẻ, cười nói rất tình tứ. Hình ảnh được chụp lại chứng minh cho mọi lời giải thích.

'Team qua đường' bắt gặp Minh Tú hẹn hò với bạn trai Tây ngày mùng 9 Tết, xoá tan tin đồn 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Cắt từ clip

Có thể thấy, Minh Tú và người yêu vẫn rất mặn nồng chứ không trục trặc tình cảm như lời đồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/team-qua-duong-bat-gap-minh-tu-van-man-nong-ben-ban-trai-tay-danh-tan-tin-don-toang-truoc-do-449373.html