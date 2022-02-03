Đầu năm, đầu tháng, Minh Tú 'lộ hint' đã 'TOANG' với bạn trai 9 năm, nhập hội 'độc thân' dù công khai chưa lâu?

Hậu trường 03/02/2022 11:32

Nhiều người hoài nghi mối tình của nữ người mẫu Minh Tú và bạn trai Tây đã "toang" dù công khai chưa lâu.

Sau nhiều ngày bị cộng đồng mạng ráo riết gọi tên "trả kèo" đám cưới khi Thuỳ Tiên đăng quang hoa hậu, tối 30/12, trên trang cá nhân, Minh Tú đã bất ngờ công khai cận mặt người yêu 9 năm. Động thái này của chân dài ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM.

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Nhan sắc mặn mà của Minh Tú khiến CĐM hối sớm 'yên bề gia thất' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đến mới đây, Minh Tú lại khiến dân tình hoang mang khi đăng dòng trạng thái kèm hình ảnh về hội "độc thân". Theo đó, Siêu mẫu chia sẻ: "Lưu số nguyên đám em đi. Khi nào anh cần thì gọi cho tụi em. Hội độc thân mùng 2".

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Bài đăng của Minh Tú - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận về rất nhiều quan tâm của công chúng. Nhiều người hoài nghi mối tình của nữ người mẫu và bạn trai Tây đã "toang" dù công khai chưa lâu.

Bài đăng của nàng mẫu khiến CĐM bán tín bán nghi liệu có chăng cuộc tình của cô và bạn trai Tây đã "toang"?

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Được biết, bạn trai Minh Tú có tên Chris, là người Đức, sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Minh Tú và bạn trai quen biết nhau vào năm 2011, hẹn hò được 1 thời gian ngắn thì chia tay. 7 năm sau, họ gặp lại nhau trong 1 quán cafe, khi đó cả hai quyết định làm bạn. Sau đó, cả hai quyết định yêu lại từ đầu và cho đối phương cơ hội gắn bó.

Trong status công khai bạn trai, Minh Tú hạnh phúc chia sẻ: "9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ, đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau. Chúng Ta is real". 

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