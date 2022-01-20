Sau 11 ngày mắc Covid-19, tình hình sức khỏe chân dài Minh Tú hiện tại ra sao?

Ngày 9/1 vừa qua, siêu mẫu Minh Tú cho biết mình đang là F0 khiến nhiều người không khỏi hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của chị đẹp. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu bối rối khi thông báo cho mọi người và bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đến chúc mừng học trò Thùy Tiên về nước hậu đăng quang. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới các đối tác, chương trình và nhãn hàng mình đại diện vì phải hoãn lại các kế hoạch. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe và mong Minh Tú sớm khỏi bệnh.

Minh Tú dương tính với Covid-19 khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng

Sau 11 ngày điều trị, đến trưa ngày 20/1, Minh Tú vỡ òa khi thông báo tin vui đến khán giả rằng mình đã có kết quả âm tính với Covid-19. Cụ thể, nàng “Thúy Liễu” còn cho biết thực ra mình đã có kết quả âm tính sau 6 ngày từ khi mắc Covid-19 nhưng cho chắc chắn, cô phải xét nghiệm thêm PCR để có kết quả chính thức.