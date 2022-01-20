Sau 11 ngày mắc Covid-19, tình hình sức khỏe chân dài Minh Tú hiện tại ra sao?

Trước đó, Minh Tú khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng khi thông báo mình dương tính với Covid-19, sau nhiều ngày cách ly và điều trị, nàng siêu mẫu đã có kết quả âm tính khiến dân tình thở phào nhẹ nhõm.
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Ngày 9/1 vừa qua, siêu mẫu Minh Tú cho biết mình đang là F0 khiến nhiều người không khỏi hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của chị đẹp. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu bối rối khi thông báo cho mọi người và bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đến chúc mừng học trò Thùy Tiên về nước hậu đăng quang. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới các đối tác, chương trình và nhãn hàng mình đại diện vì phải hoãn lại các kế hoạch. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe và mong Minh Tú sớm khỏi bệnh.
Sau 11 ngày điều trị, đến trưa ngày 20/1, Minh Tú vỡ òa khi thông báo tin vui đến khán giả rằng mình đã có kết quả âm tính với Covid-19. Cụ thể, nàng “Thúy Liễu” còn cho biết thực ra mình đã có kết quả âm tính sau 6 ngày từ khi mắc Covid-19 nhưng cho chắc chắn, cô phải xét nghiệm thêm PCR để có kết quả chính thức.
Hiện tại, nữ siêu mẫu đã hoàn thành cách ly thêm 10 ngày tại nhà. Bên cạnh đó, Minh Tú chia sẻ thêm quá trình điều trị của mình: "Minh Tú cảm thấy bản thân may mắn khi đã được tiêm 2 mũi vaccine, tập luyện thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống ngủ nghỉ khoa học nên khi mắc Covid thì sức khoẻ phục hồi nhanh, tinh thần tốt. Chính vì vậy, theo Minh Tú việc tập luyện thể dục mỗi ngày, có lối sống lành mạnh tích cực, tiêm đầy đủ vaccine, thực hiện 5K rất quan trọng trong việc đẩy lùi Covid".
Trước đó 2 ngày, Minh Tú còn xuất hiện trong show diễn thời trang, tuy nhiên thông báo mới đây của nàng siêu mẫu khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm
Đính kèm với thông báo tin vui này, Minh Tú còn đăng tải hình ảnh vô cùng tươi tắn khiến khán giả không khỏi vui lây và chúc cô sớm lấy lại sức khỏe. Nàng siêu mẫu cho biết mình cũng đang vô cùng háo hức mong ngày quay trở lại với công việc và đón tết an lành bên gia đình.