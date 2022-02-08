Lộ 'hint' chia tay bạn trai 9 năm chưa lâu, Minh Tú lại khiến fan hâm mộ 'lo sốt vó' vì dòng trại thái 'trầm cảm' trên nền đen 'ảm đạm'

Được biết, bạn trai Minh Tú có tên Chris, là người Đức, sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Minh Tú và bạn trai quen biết nhau vào năm 2011, hẹn hò được 1 thời gian ngắn thì chia tay. 7 năm sau, họ gặp lại nhau trong 1 quán cafe, khi đó cả hai quyết định làm bạn. Sau đó, cả hai quyết định yêu lại từ đầu và cho đối phương cơ hội gắn bó.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chân dài lại liên tục lộ hint đã toang với bạn trai ngoại quốc. Cụ thể, trên story của siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ dòng trạng thái về việc bản thân đang bị trầm cảm. Nữ người mẫu viết đầy tâm trạng: "Gửi đến những người thân yêu của tôi,

Đầu tiên tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều vì những tin nhắn, tình yêu, trái tim ấm áp của các bạn.

Tôi biết đây không phải là lúc để bản thân trở nên tăm tối, nhưng đôi khi trong cuộc sống tôi cảm thấy lạc lõng, trống rỗng, không còn năng lượng và không có mục đích sống...

Cảm thấy buồn rầu, chán nản, đúng vậy...

Tôi đang trầm cảm

Tôi muốn chia sẻ điều này vì tôi nghĩ mình nên nói với những người yêu thương mình biết tôi đang trải qua điều gì. Tuần trước đến giờ tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn. Tôi xin lỗi vì đã giữ im lặng và chưa có câu trả lời. Tôi không nói hiện tại tôi ổn nhưng may mắn là tôi vẫn biết chuyện gì đã xảy ra với mình và tôi đang đối phó với nó.

Tôi cần thời gian để nhìn lại bản thân và hồi phục.

Tôi chỉ muốn nói cảm ơn và tôi yêu các bạn".

Story gây hoang mang của Minh Tú - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong một dịp gặp mặt bạn bè vào Tết vừa qua, Minh Tú cũng khiến dân tình hoang mang khi đăng dòng trạng thái kèm hình ảnh về hội "độc thân". Theo đó, Siêu mẫu chia sẻ: "Lưu số nguyên đám em đi. Khi nào anh cần thì gọi cho tụi em. Hội độc thân mùng 2".

Bài đăng họp mặt với dòng trạng thái gây 'lú' của 'cô tiên răng thỏ' - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận về rất nhiều quan tâm của công chúng. Nhiều người hoài nghi mối tình của nữ người mẫu và bạn trai Tây đã "toang" dù công khai chưa lâu.