Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm bên anh trai, Ngô Thanh Vân phải thốt lên 'xinh từ bé'

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hồi nhỏ để mừng tuổi 33 - Ảnh: Instagram

Hà Tăng viết: "With my big brother on my 7th Birthday! We have been so close since we were young! Thank you for sending me this photo, thank you for always be there for me! I love you so much" (Tạm dịch: Cùng với anh trai lớn của tôi hồi sinh nhật 7 tuổi. Chúng tôi đã rất thân thiết từ lúc còn nhỏ. Cảm ơn anh vì đã gửi em bức ảnh này, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Em yêu anh rất nhiều).

Hình ảnh thuở thơ ấu của Hà Tăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Fan hâm mộ để lại vô số bình luận ngợi khen vẻ xinh xắn, đáng yêu của nữ diễn viên. Ngay cả Ngô Thanh Vân cũng phải trầm trồ thốt lên: "Xinh từ bé thế này cơ mà".