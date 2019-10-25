Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm bên anh trai, Ngô Thanh Vân phải thốt lên 'xinh từ bé'

Hậu trường 25/10/2019 11:28

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Tăng Thanh Hà khoe ảnh thuở bé bên anh trai và được mọi người khen ngợi hết lời.

Đón sinh nhật tuổi 33, diễn viên Tăng Thanh Hà đã nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân. Đặc biệt, dù đã rút lui khỏi làng giải trí Việt nhiều năm nhưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn được đông đảo người hâm mộ chúc mừng ngày sinh nhật.

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lên Instagram cá nhân bức ảnh hiếm hoi bên anh trai hồi sinh nhật 7 tuổi. Trong ảnh, cô bé Hà Tăng diện đầm trắng ôm eo anh trai và nở nụ cười rạng rỡ.

anh trai dien vien tang thanh ha 1
Tăng Thanh Hà khoe ảnh hồi nhỏ để mừng tuổi 33 - Ảnh: Instagram

Hà Tăng viết: "With my big brother on my 7th Birthday! We have been so close since we were young! Thank you for sending me this photo, thank you for always be there for me! I love you so much" (Tạm dịch: Cùng với anh trai lớn của tôi hồi sinh nhật 7 tuổi. Chúng tôi đã rất thân thiết từ lúc còn nhỏ. Cảm ơn anh vì đã gửi em bức ảnh này, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Em yêu anh rất nhiều).

Hình ảnh thuở thơ ấu của Hà Tăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Fan hâm mộ để lại vô số bình luận ngợi khen vẻ xinh xắn, đáng yêu của nữ diễn viên. Ngay cả Ngô Thanh Vân cũng phải trầm trồ thốt lên: "Xinh từ bé thế này cơ mà".

anh trai dien vien tang thanh ha

anh trai dien vien tang thanh ha 2
Ngô Thanh Vân dành lời khen 'có cánh' cho đồng nghiệp - Ảnh: Instagram

Đặc biệt, hôm qua Tăng Thanh Hà cũng nhận được lời chúc vô cùng ý nghĩa từ chị chồng. Stephanie Nguyễn còn tiết lộ bức ảnh em dâu mang thai con gái vào đầu năm 2017.

anh trai dien vien tang thanh ha 3
Sau 2 lần sinh nở, đây là lần đầu tiên ảnh bụng bầu của Hà Tăng được tiết lộ - Ảnh: Internet
anh trai dien vien tang thanh ha 4
Cô khoe cận gương mặt kháu khỉnh của con trai cưng - Ảnh: Instagram

Cũng trong ngày sinh nhật, bà xã Louis Nguyễn lần đầu khoe cận mặt kháu khỉnh của quý tử đầu lòng khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ ảnh bụng bầu 'vượt mặt', khoe cận mặt con trai trong ngày sinh nhật

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ ảnh bụng bầu 'vượt mặt', khoe cận mặt con trai trong ngày sinh nhật

Mừng sinh nhật tuổi 33, diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được lời chúc ý nghĩa từ chị chồng, kèm khoảnh khắc đáng nhớ khi mang thai con thứ 2.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn Ngô Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026