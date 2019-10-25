Tăng Thanh Hà khoe ảnh hiếm bên anh trai, Ngô Thanh Vân phải thốt lên 'xinh từ bé'

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Tăng Thanh Hà khoe ảnh thuở bé bên anh trai và được mọi người khen ngợi hết lời.

Đón sinh nhật tuổi 33, diễn viên Tăng Thanh Hà đã nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân. Đặc biệt, dù đã rút lui khỏi làng giải trí Việt nhiều năm nhưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn được đông đảo người hâm mộ chúc mừng ngày sinh nhật. Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lên Instagram cá nhân bức ảnh hiếm hoi bên anh trai hồi sinh nhật 7 tuổi. Trong ảnh, cô bé Hà Tăng diện đầm trắng ôm eo anh trai và nở nụ cười rạng rỡ.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hồi nhỏ để mừng tuổi 33 - Ảnh: Instagram Hà Tăng viết: "With my big brother on my 7th Birthday! We have been so close since we were young! Thank you for sending me this photo, thank you for always be there for me! I love you so much" (Tạm dịch: Cùng với anh trai lớn của tôi hồi sinh nhật 7 tuổi. Chúng tôi đã rất thân thiết từ lúc còn nhỏ. Cảm ơn anh vì đã gửi em bức ảnh này, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Em yêu anh rất nhiều). Hình ảnh thuở thơ ấu của Hà Tăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Fan hâm mộ để lại vô số bình luận ngợi khen vẻ xinh xắn, đáng yêu của nữ diễn viên. Ngay cả Ngô Thanh Vân cũng phải trầm trồ thốt lên: "Xinh từ bé thế này cơ mà".

Ngô Thanh Vân dành lời khen 'có cánh' cho đồng nghiệp - Ảnh: Instagram Đặc biệt, hôm qua Tăng Thanh Hà cũng nhận được lời chúc vô cùng ý nghĩa từ chị chồng. Stephanie Nguyễn còn tiết lộ bức ảnh em dâu mang thai con gái vào đầu năm 2017. Sau 2 lần sinh nở, đây là lần đầu tiên ảnh bụng bầu của Hà Tăng được tiết lộ - Ảnh: Internet Cô khoe cận gương mặt kháu khỉnh của con trai cưng - Ảnh: Instagram Cũng trong ngày sinh nhật, bà xã Louis Nguyễn lần đầu khoe cận mặt kháu khỉnh của quý tử đầu lòng khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ ảnh bụng bầu 'vượt mặt', khoe cận mặt con trai trong ngày sinh nhật Mừng sinh nhật tuổi 33, diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được lời chúc ý nghĩa từ chị chồng, kèm khoảnh khắc đáng nhớ khi mang thai con thứ 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-thanh-ha-khoe-anh-hiem-ben-anh-trai-ngo-thanh-van-phai-thot-len-xinh-tu-be-342160.html