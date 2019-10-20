Không phải hàng hiệu hay nhẫn kim cương, ông xã Tăng Thanh Hà dành tặng vợ món quà 20/10 đầy lãng mạn

Mới đây, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cùng ông xã Louis Nguyễn đã có một bữa tối hẹn hò cực lãng mạn để mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
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Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mạng xã hội ngập tràn những lời chúc ngọt ngào dành cho chị em. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng nô nức khoe quà trong ngày đặc biệt này.
Riêng với nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, cô và ông xã Louis Nguyễn lại có cách đón ngày 20/10 vô cùng lãng mạn bằng một bữa tối giản dị nhưng tràn đầy yêu thương dành cho nhau.
Trên trang cá nhân, Louis Nguyễn khoe khoảnh khắc chụp lén Tăng Thanh Hà kèm dòng trạng thái: “Date night”. (Tạm dịch: Buổi tối hẹn hò). Thay vì những món quà xa xỉ, cả hai lại dành thời gian thưởng thức bữa tối lãng mạn tại nhà hàng.
Dưới bài đăng của Louis Nguyễn, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Hạnh phúc đơn giản quá”, “Ngưỡng mộ anh chị, chúc cả hai luôn hạnh phúc như bây giờ", "Trốn con để hẹn hò riêng tư đây mà"...