Lần đầu khoe ảnh cận mặt con trai Richard, ‘ngọc nữ’ Tăng Thanh Hà khiến fan bấn loạn

Hậu trường 17/10/2019 17:23

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà bất ngờ gây chú ý với hình ảnh chụp cận mặt cậu cả Richard Nguyễn.

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng là bà mẹ giấu con cực kĩ của showbiz Việt. Đa phần những hình ảnh của Richard và Chloe đều được vợ chồng Hà Tăng dùng icon che mặt hoặc chụp từ phía sau.  

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Hình ảnh được chụp từ phía sau của Richard - Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên cùng ông xã Louis Nguyễn đã thoải mái hơn trong việc khoe ảnh hai thiên thần nhỏ lên mạng xã hội.

Mới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân, nàng “ngọc nữ màn ảnh Việt” đã đăng tải bức ảnh chụp cùng quý tử Richard Nguyễn kèm dòng trạng thái: “Con trai bé nhỏ của mẹ”.

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Bài đăng của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Instagram

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên và con trai cùng diện áo khoác đôi tông cam nổi bật. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Hà Tăng khoe ảnh cận mặt quý tử ở góc nghiêng đến người hâm mộ. Có thể thấy, cậu bé sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ với sống mũi cao và đôi mắt sáng.

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       Richard được nhận xét là vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh – Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi Richard ngày càng cao lớn phổng phao thấy rõ.

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Gương mặt xinh xắn của Chloe - Ảnh: Internet

Giữa tháng 8/2019, Hà Tăng cũng đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đến trường cùng công chúa nhỏ Chloe nhưng lại vô tình để lộ gương mặt của con gái. Ngay sau đó, cô bé cũng nhận được không ít lời khen ngợi về nhan sắc từ cư dân mạng.

‘Ngọc nữ’ vạn người mê như Hà Tăng lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa

‘Ngọc nữ’ vạn người mê như Hà Tăng lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa

Vốn là người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt nhưng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cũng không thoát khỏi cảnh bị ‘dìm hàng’ nhan sắc với ảnh chưa qua photoshop.

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Từ khóa:   Hà Tăng Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn

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