Tăng Thanh Hà lần đầu lộ ảnh bụng bầu 'vượt mặt', khoe cận mặt con trai trong ngày sinh nhật

Mừng sinh nhật tuổi 33, diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được lời chúc ý nghĩa từ chị chồng, kèm khoảnh khắc đáng nhớ khi mang thai con thứ 2.

Diễn viên Tăng Thanh Hà là một trong số ít gương mặt vẫn tạo được sức hút với công chúng sau gần chục năm rời xa làng giải trí. Nhất cử nhất động của "Ngọc nữ màn ảnh Việt" đều được khán giả dõi theo.

Ở tuổi 33, Tăng Thanh Hà ngày càng xinh đẹp khi sở hữu sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn - Ảnh: FB

Hôm nay là sinh nhật tuổi 33 của Tăng Thanh Hà. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt từ sáng sớm, nữ diễn viên đã nhận được lời chúc vô cùng đặc biệt từ Stephanie Nguyễn - chị gái Louis Nguyễn. Chị chồng Tăng Thanh Hà đăng tải bức ảnh hiếm hoi khi em dâu mang thai lần hai và cùng chồng tham dự hôn lễ của mình vào đầu năm 2017 tại Manila, Phillippines.

Hình ảnh Tăng Thanh Hà lộ bụng bầu khi mang thai con gái được chị chồng hé lộ - Ảnh: Internet

Cô còn viết kèm lời chúc ý nghĩa cho em dâu: "Happy Birthday to my dearest sister. Thank you for guiding me through life as a wife, and through life as a mother. Sofifi and I love you very much. Wishing you all the love and joy on your special day. Love you to the moon and back" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em gái thân yêu của chị. Cảm ơn em đã hướng dẫn chị trong suốt cuộc đời làm vợ và làm mẹ. Sofifi và chị yêu em rất nhiều. Chúc em có tất cả tình yêu và niềm vui trong ngày đặc biệt này).

Gương mặt kháu khỉnh của con trai nhà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vừa được hé lộ - Ảnh: Instagram

Trong ngày đặc biệt này, Hà Tăng bất ngờ chia sẻ bức ảnh hiếm hoi lộ rõ gương mặt nhóc tỳ đáng yêu. Cô viết: "Sinh nhật mình mà cả ngày mình dẫn bạn đi bảo tàng, ghé playground rồi tối đi xem biểu diễn nhào lộn! Bạn thích lắm làm mình vui theo!". Hình ảnh cận mặt con trai đáng yêu của Tăng Thanh Hà khiến dân mạng vô cùng thích thú.

