Tử vi 5 ngày liên tiếp (27-28-29-30/4 và 1/5), 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, phú quý sung sướng, nhận lộc trời cho, giàu sang nhất họ

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiểu được giá trị cốt lõi, cố gắng cải thiện thu nhập thụ động.

Sức khoẻ: Bạn giữ thói quen thể dục thể thao hằng ngày tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có cát tinh chiếu mệnh, đón nhận nguồn năng lượng tích cực, mọi việc hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều. Vận may đang rộng mở, trong thời gian này, bạn có thể chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó.

Dù tinh thần nghỉ lễ đang lên rất cao trong tuần này, nhưng bản mệnh vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, được cấp trên ghi nhận và ưu ái dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai.

Những nỗ lực và tâm huyết mà người tuổi này bỏ ra bấy lâu nay trong công việc, giờ đây từng bước gặt hái được những thành quả tương xứng. Không chỉ công việc, vận tài chính cũng vô cùng hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những gì bản thân yêu thích.

Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần quá bận tâm đến chuyện “cơm áo gạo tiền”, đồng thời còn cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể. Thời điểm này nếu bạn muốn tiến hành cầu tài cầu lộc thì sẽ được như ý. Bạn không nên chần chừ, do dự vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, may mắn càng rời xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, thời gian này có lợi cho tuổi Tuất đang muốn theo đuổi con đường học tập, thi cử hoặc đòi lại quyền lợi. Con giáp này nên cân nhắc đến việc theo đuổi lĩnh vực mới, có thể nó sẽ giúp bản mệnh thoát được làn sóng đào thải nhân sự sau này.

Tiền tài thuận lợi, sự linh hoạt trong chuyện làm ăn sẽ giúp bản mệnh thu được nhiều nguồn tiền bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh thoát được nhiều xui xẻo tiền bạc trong ngày hôm nay.

Không chỉ vậy, tuổi Tuất đang thăng hoa trong chuyện tình cảm. Người độc thân khá vui tính, nhận được sự mến mộ từ người khác giới. Sự duyên dáng, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn khiến người khác cảm thấy vô cùng ấn tượng và thoải mái mỗi khi nói chuyện với bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.