Sau đó, Tâm đón xe ôm đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và đi bộ vào tiệm hớt tóc của bà P.T.T. (SN 1986) để cạo lông mặt, lột mụn hết 60.000 đồng. Xong xuôi, gã đàn ông đi bộ lòng vòng tìm "con mồi" để cướp tài sản.

Đi được khoảng 1km, Tâm thấy quán cà phê ở ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn có chị N.T.H.C. đang ngồi trước cửa, bên trong quán có chiếc xe SH Mode màu đỏ nâu, nên anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản của chị C..

Tâm đi vào trong quán giả vờ hỏi chị C. "ba trăm phải không chị?", chị C. trả lời "ừ". Do muốn lấy cây rựa để sử dụng làm hung khí gây án, nên Tâm giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Khi chị C. đến đóng cửa và bóp ổ khóa, Tâm lấy cây rựa đi tới chỗ chị C., chém vào trán nạn nhân làm lưỡi rựa rơi ra khỏi cán.

Chị C. chạy đến mở cửa chính kêu cứu, nhưng cửa bị khóa không mở được. Lúc này, Tâm nhặt lưỡi rựa lên tra lại vào cán, rồi chém nạn nhân thêm nhiều nhát.

Thấy nạn nhân không còn phản ứng, ngã xuống nền nhà, Tâm ném lưỡi rựa xuống gần nơi chị C. nằm. Sau đó, Tâm đến cầm áo khoác của chị C. lấy chìa khóa xe và chìa khóa để mở cửa cùng 2 triệu đồng.

Về hung khí là cây rựa gây án, cây rựa được lấy trong góc nhà của cha ruột.

Đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Dân Trí

Xuống tay máu lạnh nhưng bật khóc hu hu khi bị bắt

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, về quá trình lẩn trốn, Tâm chạy xe đến đường Thanh Niên (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) là nơi đã giấu đồ dùng cá nhân trước đó. Sau khi lấy quần áo để thay đổi nhân dạng, Tâm chạy xe theo hướng tỉnh Long An để trốn. Riêng nạn nhân được chủ nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khi xe chạy đến tỉnh Long An, Tâm kiểm tra trong cốp thấy có chiếc túi chứa một số giấy tờ nên vứt bỏ, chỉ giữ lại thẻ ngân hàng và giấy đăng ký xe.

Khi đến trước nhà số 376, ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), thấy có bụi cây và bàn ghế đá cùng mấy tấm giấy carton để ở dưới đất nên Tâm dừng xe lại để ngủ qua đêm.

Khoảng 20 phút sau, Tâm nằm nghe thấy bên con kênh có người dân bàn tán rằng “Một nam thanh niên gây án bỏ trốn đến đây”. Sợ công an lùng bắt, Tâm bỏ lại xe máy, nón… rồi bò sát xuống đất đến cây cầu gần đó thì giấu thẻ ngân hàng, chìa khóa xe dưới một chậu hoa rồi trốn vào rừng đước, tràm.

Công an TP.HCM sau đó huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ mà chủ công là PC02, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Long An, chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bao vây khu vực.

Khi bị bắt, Tâm khóc hu hu và than, “em ngu lắm em mới vầy nè" - Ảnh: PLO

Sau ba ngày, cảnh sát huy động xe múc để rà quét khu vực thì Tâm sợ chạy ra và bị bắt. Lúc này anh ta khóc hu hu và than thở “em ngu lắm em mới vầy nè”.