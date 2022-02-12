Tang lễ NSƯT Tiến Hợi: Bà xã mắt đỏ hoe, nén đau thương , đồng nghiệp nghẹn ngào 'tiễn anh đoạn đường cuối'

Hậu trường 12/02/2022 08:42

17h ngày 11/2, tang lễ NSƯT Tiến Hợi được cử hành tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu vào hồi 18h30 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ.

Theo nguồn tin từ Zing News, 17h ngày 11/2, tang lễ NSƯT Tiến Hợi được cử hành tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu vào hồi 18h30 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ.

Nghệ sĩ Vương Đạm Thủy, vợ của NSƯT Tiến Hợi, nén đau thương để lo hậu sự cho chồng. Bà chia sẻ: "Gia đình chúng tôi xin cảm ơn những người thân, đồng nghiệp, bè bạn đã có mặt để tiễn đưa chồng tôi trong những phút cuối".

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Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn viếng nghệ sĩ Tiến Hợi - Ảnh: Thanh Niên

Có mặt trong buổi lễ, NSND Trung Hiếu cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội không nén nổi xúc động khi đưa tiễn người đồng nghiệp thân thiết lần cuối. Trung Hiếu viết lời tiễn biệt: “Buồn quá, thương anh quá. Chia tay anh, nhưng anh sẽ còn mãi trong lòng anh em Nhà hát Kịch Hà Nội”.

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Vợ cố nghệ sĩ Tiến Hợi nén đau thương trong tang lễ của chồng - Ảnh: Zing News

 

Như đã đưa tin trước đó, hôm 10/2, nghệ sĩ trang điểm Vương Đạm Thủy - vợ diễn viên Tiến Hợi thông tin chồng chị qua đời vào lúc 4h cùng ngày  sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 63 tuổi. Cố diễn viên được khán giả biết đến là một nghệ sĩ gắn bó với hình tượng Bác Hồ trong suốt 35 năm qua. 

Chia sẻ với VietNamNet, bà xã cố nghệ sĩ cho biết, Tết Nhâm Dần, NS Tiến Hợi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến ngày mùng 4 Tết thì kêu chân có cảm giác tê bì, di chuyển thấy đau nên gia đình đưa anh vào bệnh viện Y học Quân đội khám. 

Bà Vương Đạm Thủy cho hay: "Bác sĩ cho biết anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, gia đình cho anh về nhà. Cậu con trai cả Nguyễn Vương Thành cũng đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế".

Bà xã NS Tiến Hợi tiết lộ những ngày cuối đời của chồng: 'Phát hiện ung thư ngay mùng 4 Tết,... không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế'

Bà xã NS Tiến Hợi tiết lộ những ngày cuối đời của chồng: 'Phát hiện ung thư ngay mùng 4 Tết,... không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế'

Vợ diễn viên Tiến Hợi cho biết, Tết Nhâm Dần, NS Tiến Hợi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến ngày mùng 4 Tết thì kêu chân có cảm giác tê bì, di chuyển thấy đau nên gia đình đưa anh vào bệnh viện Y học Quân đội khám.

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Từ khóa:   Tiến Hợi NS Tiến Hợi Tang lễ NS Tiến Hợi

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