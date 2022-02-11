Bà xã NS Tiến Hợi tiết lộ những ngày cuối đời của chồng: 'Phát hiện ung thư ngay mùng 4 Tết,... không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế'

Hậu trường 11/02/2022 09:59

Vợ diễn viên Tiến Hợi cho biết, Tết Nhâm Dần, NS Tiến Hợi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến ngày mùng 4 Tết thì kêu chân có cảm giác tê bì, di chuyển thấy đau nên gia đình đưa anh vào bệnh viện Y học Quân đội khám.

Mới đây, hôm 10/2, nghệ sĩ trang điểm Vương Đạm Thủy - vợ diễn viên Tiến Hợi thông tin chồng chị qua đời vào lúc 4h cùng ngày  sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 63 tuổi. Cố diễn viên được khán giả biết đến là một nghệ sĩ gắn bó với hình tượng Bác Hồ trong suốt 35 năm qua. 

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NS Tiến Hợi được khán giả yêu mến qua các vai diễn hóa thân vào Bác Hồ - Ảnh: Internet

Thông tin trên ngay lập tức khiến khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ ông vô cùng xót xa, thương tiếc. Đến mới đây, chia sẻ với VietNamNet, bà xã cố nghệ sĩ cho biết, Tết Nhâm Dần, NS Tiến Hợi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến ngày mùng 4 Tết thì kêu chân có cảm giác tê bì, di chuyển thấy đau nên gia đình đưa anh vào bệnh viện Y học Quân đội khám. 

Bà Vương Đạm Thủy cho hay: "Bác sĩ cho biết anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, gia đình cho anh về nhà. Cậu con trai cả Nguyễn Vương Thành cũng đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế".

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Ảnh cưới của vợ chồng cố nghệ sĩ Tiến Hợi - Ảnh: VietNamNet

Theo Dân Trí, vợ cố nghệ sĩ cho biết lễ viếng của ông sẽ diễn ra lúc 17h ngày 11/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 18h30 cùng ngày. Sau đó, thi thể của nam nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

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Thông tin NSƯT Tiến Hợi qua đời sau thời gian lâm bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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