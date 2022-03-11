Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh

Hậu trường 11/03/2022 15:52

Tang lễ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng vừa qua đã diễn ra vào chiều ngày 11/3 tại Hà Nội. Nhiều đông nghiệp đã có mặt để đưa tiện cố nghệ sĩ lần sau cuối.

Theo nguồn tin từ Zing News, từ 13-14h ngày 11/3, tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội) đã diễn ra lễ tang của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Nhiều hình ảnh lúc sinh thời của anh được trung bày, bao bọc bởi hoa trắng. Sự ra đi của Vũ Ngọc Phượng đã để lại nhiều mất mát cho giới nghệ sĩ. Nhiều đồng nghiệp không giấu được nỗi tiếng thương.

Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 1

Nhiều nghệ sĩ như Nhà sản xuất Quang Huy, diễn viên Jun Phạm, Khả Ngân, Will đã có mặt từ sớm để giúp đỡ gia đình cố đạo diễn lo việc hậu sự. Jun Vũ, B Trần lặng người trước di ảnh của của anh. Nhờ bộ phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy hợp tác với Vũ Ngọc Phượng, tên tuổi của Jun Vũ mới bắt đầu được khán giả biết đến. 

Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 2
Jun Vũ, B Trần lặng người trước di ảnh của Vũ Ngọc Phượng - Ảnh: Zing

Vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi cũng có mặt trong lễ tang vào 13h20. Hai vợ chồng vừa tức tốc bay ra Hà Nội cùng ngày để kịp tiễn biệt bạn. 

Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 3
Gia đình Ông Cao Thắng và Đông Nhi cũng bay từ TP.HCM ra để tiễn đưa đàn anh về nơi chín suối - Ảnh: Vietnamnet
Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 4
Văn Mai Hương viếng đàn anh - Ảnh: VnExpress

Jun Phạm đi cùng đoàn xe tang đến nơi hỏa táng. Anh cho biết 37 năm sống trên đời của Vũ Ngọc Phượng là những ngày tháng đầy ý nghĩa, nhiều kỷ niệm bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. "Bây giờ tôi tin rằng anh đang hiện hữu ở nơi đó. Những năm tháng được làm bạn cùng anh vui buồn có đủ nhưng tôi mừng vì chúng tôi đã lại tìm được tiếng nói chung. Nhờ cả vào anh - sự chân thành và lòng vị tha vô bờ bến", Jun Phạm chia sẻ với Zing News

Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 5
Jun Phạm đi cùng đoàn xe tang đến nơi hỏa táng - Ảnh: Zing
Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 6
Khả Ngân, MLee, Phi Phụng, MC Tùng Leo… cũng đến để tiễn biệt đàn anh - Ảnh: Zing
Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 7
Hoa hậu Mai Phương Thuý đến tiễn biệt đạo diễn Vũ Ngọc Phượng lần cuối -Ảnh: Vietnamnet
Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 8
Isaac ôm di ảnh Vũ Ngọc Phượng. Anh cùng gia đình lo tang lễ cho đạo diễn. Ảnh: VnExpress

Sinh thời, Vũ Ngọc Phượng từng chia sẻ anh mắc bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ từng dự đoán anh chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi. "Biết ơn bố mẹ đã sinh được con ra, nuôi con khôn lớn, cứu con thoát khỏi bệnh tật, giúp cho con đạt được những thành tựu, theo đuổi ước mơ. Cảm ơn cuộc đời vì vẫn được sống, được thở, được hạnh phúc, được đam mê", anh viết trên trang cá nhân vào dịp sinh nhật tuổi 36.

Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 9

Trước khi gắn bó với công việc đạo diễn phim điện ảnh, Vũ Ngọc Phượng từng thử sức với vai trò đạo diễn MV cho các ca khúc Baby Don’t Cry, Anh sợ mất em, Ác mộng (365), Bốn chữ lắm (Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi), Âm thầm bên em (Sơn Tùng M-TP).

Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Nhiều sao Việt bần thần, tay cầm hoa hướng dương gửi người quá cố, thành viên 365 nén đau thương, tay ôm chặt di ảnh - Ảnh 10

Đối với nhiều đồng nghiệp, Vũ Ngọc Phượng là người luôn mang lại niềm vui cho mọi người, nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh luôn nở trên môi. Mỗi khi làm xong phim, Vũ Ngọc Phượng vẫn sãn sàng hỗ trợ, nâng đỡ đồng nghiệp để giúp họ tìm cơ hội mới và tỏa sáng hơn. Đó là Lý do anh nhận được nhiều sự mến mộ.

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