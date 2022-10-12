Mới đây, Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm của khán giả khi cô buộc phải hủy show tại Mỹ bởi vì sức khỏe không đảm bảo.

Hồ Ngọc Hà đã hủy buổi biểu diễn đêm nhạc "Love song" tổ chức ở San Jose vào tối 9/10 (giờ địa phương). Tuy nhiên, vì sức khỏe không đảm bảo, cô quyết định hủy buổi diễn. Cụ thể, trên mạng xã hội, nhà tổ chức show tại San Jose (Mỹ) ra thông báo Hồ Ngọc Hà quyết định hủy chuyến lưu diễn này cùng với 8 buổi diễn khác vào cuối năm theo kế hoạch vì "Hà đang bị ốm nặng, không thể biểu diễn", theo lời của bầu show Michael Nguyen.

Tuy nhiên, phía ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ lên tiếng cho rõ trước những thông tin có liên quan. Theo đó, phía ca sĩ Hồ Ngọc Hà khẳng định "chỉ bị cảm cúm" chứ không ốm nặng như lời bầu sô chia sẻ. Quản lý ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết: "Tuy nhiên, cô vẫn quyết định hủy các show diễn còn lại vì sức khỏe không đảm bảo để có thể diễn show một cách hoàn hảo nhất". Hồ Ngọc Hà đã hủy buổi biểu diễn đêm nhạc "Love song" tổ chức ở San Jose vào tối 9/10 - Ảnh: FBNV Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi Hồ Ngọc Hà vốn là ca sĩ kỹ tính. Cô luôn trau chuốt từ hình ảnh đến âm nhạc mỗi khi xuất hiện. Trong khi đó, show diễn của cô ở Mỹ còn là show diễn "Love song" - thương hiệu của cô. Một đêm nhạc không chất lượng dễ ảnh hưởng đến uy tín của nữ ca sĩ.

Bên cạnh đó, người đại diện cũng cho biết thêm rằng nữ ca sĩ hiện vẫn ở Mỹ sau khi hủy show. Cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau những biến cố thời gian qua. Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 8/10, người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện trong biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (Thủ Đức) có nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi kiểm tra phát hiện bị mất nhiều tài sản có giá trị. Bước đầu người nhà Hồ Ngọc Hà trình báo với công an bị trộm đột nhập vào biệt thự lấy nhiều tài sản có giá trị. Qua kiểm tra, người nhà phát hiện bị mất 20 lượng vàng, 100.000 USD, nhiều trang sức. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an khám đã nghiệm hiện trường, trích xuất camera bên trong căn biệt thự và khu vực xung quanh để truy xét vụ việc.

Hồ Ngọc Hà bị bệnh nặng sau vụ trộm đột nhập biệt thự mất đi tài sản lớn Hà Hồ phải hủy nhiều show diễn vì sức khỏe không cho phép, thông tin này đang khiến người hâm mộ của nữ ca sĩ khá lo lắng.

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