Lệ Quyên gọi tên Hồ Ngọc Hà cực thân mật, tình chị em vẫn vẹn nguyên như cũ?

Hậu trường 04/10/2022 20:39

Phản ứng của Lệ Quyên khi được khán giả hỏi về Hồ Ngọc Hà trong một lần biểu diễn khiến cho công chúng đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ hiện tại của hai nữ nghệ sĩ.

Trước đây, Hồ Ngọc HàLệ Quyên từng là đôi bạn thân có tình cảm keo sơn, đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao cả hai không còn tương tác với nhau nữa kể từ năm 2015, khi xuất hiện chung trong các sự kiện, đôi bạn thân một thời cũng làm ngơ nhau.

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Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng là đôi bạn thân có tình cảm keo sơn, đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Trước sự việc bất ngờ này, công chúng cũng đặt ra nhiều nghi vấn về lý do tình bạn của hai nghệ sĩ đổ vỡ. Khi được hỏi, Lệ Quyên từng cho biết cả hai tuy không còn là bạn bè thân thiết nhưng vẫn là đồng nghiệp và giữa họ không hề có cãi vả nào. Cô nói: "Chỉ là không thể ở bên cạnh người đó được nữa, không thể chia sẻ được nữa, như thế có thể tự dưng hết duyên".

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Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn video ghi lại buổi biểu diễn của Lệ Quyên tại một phòng trà. Khi đang giao lưu cùng khán giả, có người đã đề nghị nữ ca sĩ hãy trình bài hát Chôn Dấu Một Tình Yêu mà cô từng song ca với Hồ Ngọc Hà nhưng đã bị cô từ chối thẳng.

"Chôn Dấu Một Tình Yêu ấy hả, không hát song ca được. Mà ngày xưa xin Hà hoài mà nó không cho nhạc để hát, bài ấy của nó mà. Ngày xưa Quyên và Hồ Ngọc Hà song ca bài này, cũng hy vọng một lúc nào đó sẽ có duyên hội ngộ để 2 chị em hát với nhau cho quý vị nghe...." - Lệ Quyên nói.

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Clip ghi lại câu trả lời của Lệ Quyên vốn đã xuất hiện từ lâu - Ảnh: Internet

Câu trả lời của Lệ Quyên khiến cho netizen sửng sốt, mối quan hệ căng thẳng của cô và Hồ Ngọc Hà thì ai cũng biết, nên không ngờ cô vẫn xưng hô thân mật và nhắc thẳng đến tên đối phương như vậy. Dẫu vậy, sự thật đây chỉ là một video cách đây đã lâu, thời điểm này hai nghệ sĩ vẫn là "chị chị em em".

Các mối quan hệ bạn bè khó hiểu nhất trong showbiz Việt, bất ngờ nhất là tình bạn giữa Hà Hồ và Lệ Quyên!

Các mối quan hệ bạn bè khó hiểu nhất trong showbiz Việt, bất ngờ nhất là tình bạn giữa Hà Hồ và Lệ Quyên!

Nhiều đôi bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện chung, nhưng bỗng chốc trở nên xa cách, thậm chí không còn muốn nhắc đến nhau.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà

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