Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là một trong những cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả. Hiện tại, cả hai đang có chuyến du lịch dài ngày tại xứ cờ hoa. Tuy nhiên, mới đây, netizens vô cùng bất ngờ trước dòng trạng thái mà nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, cô tải lên hình ảnh nữ thần tự do cùng dòng trạng thái có nội dung: "Đi đâu cũng mong được mang mèo con của mẹ theo, mùa đẹp nhất trong năm thì em phải đi học, không cắp nách mang theo được. Mẹ thì toàn đi làm kết hợp đi chơi nên thời gian tùm lum".

Bài chia sẻ của Lệ Quyên thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Có thể nhận ra, “mèo con” mà nữ ca sĩ nhắc tới đó chính là cậu con trai Kỳ Anh. Trong đoạn chia sẻ, Lệ Quyên cho biết rất muốn dẫn Kỳ Anh đi theo, nhưng vì thời gian đôi bên không trùng nên không thể dẫn con trai đi du lịch cùng. Kỳ Anh có tên gọi thân thương là Bo, cậu bé là kết quả của mối tính giữa Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy. Sau khi hai người ly hôn, Kỳ Anh chủ yếu sống với bố, thi thoảng gặp và đi du lịch với mẹ.