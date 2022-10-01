Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời

Hậu trường 01/10/2022 14:20

Mặc dù đang ở tận nước Mỹ cùng Lâm Bảo Châu nhưng Lệ Quyên vẫn luôn nhớ về con trai.

Lệ QuyênLâm Bảo Châu là một trong những cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả. Hiện tại, cả hai đang có chuyến du lịch dài ngày tại xứ cờ hoa. Tuy nhiên, mới đây, netizens vô cùng bất ngờ trước dòng trạng thái mà nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, cô tải lên hình ảnh nữ thần tự do cùng dòng trạng thái có nội dung: "Đi đâu cũng mong được mang mèo con của mẹ theo, mùa đẹp nhất trong năm thì em phải đi học, không cắp nách mang theo được. Mẹ thì toàn đi làm kết hợp đi chơi nên thời gian tùm lum".

Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời - Ảnh 1
Bài chia sẻ của Lệ Quyên thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Có thể nhận ra, “mèo con” mà nữ ca sĩ nhắc tới đó chính là cậu con trai Kỳ Anh. Trong đoạn chia sẻ, Lệ Quyên cho biết rất muốn dẫn Kỳ Anh đi theo, nhưng vì thời gian đôi bên không trùng nên không thể dẫn con trai đi du lịch cùng. Kỳ Anh có tên gọi thân thương là Bo, cậu bé là kết quả của mối tính giữa Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy. Sau khi hai người ly hôn, Kỳ Anh chủ yếu sống với bố, thi thoảng gặp và đi du lịch với mẹ. 

Hiện tại, dù đã ly hôn từ lâu nhưng Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cũng như quan tâm và yêu thương Kỳ Anh. Được biết, hiện tại Kỳ Anh học tập trong môi trường quốc tế có học phí dạng khủng. Nữ ca sĩ và đại gia Đức Huy cũng không tiếc tiền để mua những món đồ hàng hiệu tặng quý tử cũng như cho con trai chơi những môn thể thao "đậm mùi tiền" như bắn cung, golf,...

Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời - Ảnh 2

Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời - Ảnh 3

Bên cạnh đó, điều khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và cảm thán đó chính là mối quan hệ thân thiết giữa Lâm Bảo Châu và bé Kỳ Anh. Vào thời gian rảnh, nam người mẫu thường xuyên trò chuyện và dẫn con trai của Lệ Quyên đi chơi.

Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời - Ảnh 4

Lệ Quyên từng chia sẻ dù Kỳ Anh có cuộc sống khá giả nhưng lại không hề hống hách hay tỏ vẻ với bất kỳ ai. "Một đứa trẻ nếu như được giáo dục cẩn thận, kỹ càng ngay từ khi còn bé thì lớn lên chắc chắn nó sẽ có tư duy khác biệt. Còn cứ tìm mọi cách dạy cho nó rằng mình sang chảnh lắm, mình như thế này, như thế kia thì tôi không bao giờ làm", Lệ Quyên tâm sự.

Ngao du trời Tây bên tình trẻ, Lệ Quyên bỗng gửi lời xúc động đến người quan trọng nhất đời - Ảnh 5

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