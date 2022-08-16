Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt

Hậu trường 16/08/2022 08:58

Việc mất thiện cảm trong mắt một bộ phận công chúng sau ồn ào từ thiện đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thủy Tiên cùng ông xã ngày càng tích cực làm việc có ích cho xã hội.

Mới đây, vào tối ngày 15/8, trên trang facebook của mình nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ loạt ảnh đi làm từ thiện cùng ông xã Công Vinh nhận được lượt tương tác “khủng” từ người hâm mộ.

Cụ thể, nữ ca sĩ cùng ông xã Công Vinh tự tay trao những phần quà ý nghĩa đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Qua hình ảnh Thủy Tiên chia sẻ, khán giả có thể nhìn thấy rõ các hộ dân rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được phần quà từ cặp đôi. Ai nấy đều vui vẻ và thể hiện sự cảm kích trước hành động cao đẹp của Công Vinh - Thủy Tiên.

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 1
Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh cô cùng ông xã đi làm từ thiện. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

Bên dưới bài đăng của Thủy Tiên hàng ngàn bình luận ủng hộ hành động đẹp của nữ ca sĩ và chồng:

Một số bình luận của fan hâm mộ khi thấy Thủy Tiên – Công Vinh làm từ thiện:

“Tuyệt vời quá Thuỷ Tiên ơi, sau tất cả thì đúng là chân cứng đá mềm Cô Tiên nhỉ! Chúc cho vợ chồng Thuỷ Tiên luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công hơn nữa nhé để lan toả cho đời nhiều điều tốt đẹp vậy nạ”

“Chúc vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên sức khỏe và vững tin vào việc làm thiện nguyện giúp ích cho đời”

“Chúc vợ chồng chị được nhiều sức khỏe và làm chuyện có ít cho xã hội dù ai nói ngả nói nghiêng lòng mình không thẹn là điều yên tâm”,…

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 2
Phản ứng của cư dân mạng trước hành động đẹp của nữ ca sĩ. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

 Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 3

Một số hình ảnh của Thủy Tiên và Công Vinh đích thân trao từng phần quà cho bà con nghèo:

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 4
Thủy Tiên tự tay trao những phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: FB Thủy Tiên) 

 Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 5Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 6Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 7Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 8Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 9Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 10Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt - Ảnh 11

có thể nói, gần 2 năm xảy ra ồn ào liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ bà con miền Trung đợt bão lũ, vợ chồng Thủy Tiên hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động đẹp của nữ ca sĩ và chồng hậu lùm xùm một phần nào khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Việc mất thiện cảm trong mắt một bộ phận công chúng sau ồn ào từ thiện đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thủy Tiên cùng ông xã ngày càng tích cực làm việc có ích cho xã hội.

Thủy Tiên xinh đẹp, rạng rỡ ngày trở lại nhưng thái độ của netizen mới thực sự gây ngỡ ngàng

Thủy Tiên xinh đẹp, rạng rỡ ngày trở lại nhưng thái độ của netizen mới thực sự gây ngỡ ngàng

Trước sự trở lại của Thủy Tiên, cộng đồng mạng đã có thái độ gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên Công Vinh Công Vinh - Thuỷ Tiên Công Vinh từ thiện ăn chặn từ thiện từ thiện miền Trung

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 57 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 22 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 3 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An