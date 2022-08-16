Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt

Cụ thể, nữ ca sĩ cùng ông xã Công Vinh tự tay trao những phần quà ý nghĩa đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Qua hình ảnh Thủy Tiên chia sẻ, khán giả có thể nhìn thấy rõ các hộ dân rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được phần quà từ cặp đôi. Ai nấy đều vui vẻ và thể hiện sự cảm kích trước hành động cao đẹp của Công Vinh - Thủy Tiên.

Mới đây, vào tối ngày 15/8, trên trang facebook của mình nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ loạt ảnh đi làm từ thiện cùng ông xã Công Vinh nhận được lượt tương tác “khủng” từ người hâm mộ.

Một số bình luận của fan hâm mộ khi thấy Thủy Tiên – Công Vinh làm từ thiện:

“Tuyệt vời quá Thuỷ Tiên ơi, sau tất cả thì đúng là chân cứng đá mềm Cô Tiên nhỉ! Chúc cho vợ chồng Thuỷ Tiên luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công hơn nữa nhé để lan toả cho đời nhiều điều tốt đẹp vậy nạ”

“Chúc vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên sức khỏe và vững tin vào việc làm thiện nguyện giúp ích cho đời”

“Chúc vợ chồng chị được nhiều sức khỏe và làm chuyện có ít cho xã hội dù ai nói ngả nói nghiêng lòng mình không thẹn là điều yên tâm”,…

Phản ứng của cư dân mạng trước hành động đẹp của nữ ca sĩ. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

Một số hình ảnh của Thủy Tiên và Công Vinh đích thân trao từng phần quà cho bà con nghèo:

Thủy Tiên tự tay trao những phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

có thể nói, gần 2 năm xảy ra ồn ào liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ bà con miền Trung đợt bão lũ, vợ chồng Thủy Tiên hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động đẹp của nữ ca sĩ và chồng hậu lùm xùm một phần nào khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Việc mất thiện cảm trong mắt một bộ phận công chúng sau ồn ào từ thiện đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thủy Tiên cùng ông xã ngày càng tích cực làm việc có ích cho xã hội.