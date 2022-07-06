Phản ứng 'lạ đời' của Thủy Tiên sau tin đồn ly hôn, còn bất ngờ tiết lộ dự định 'đổi nghề' trong thời gian tới?

Hậu trường 06/07/2022 10:20

Trong buổi livestream mới đây với người hâm mộ, Thủy Tiên có chia sẻ bất ngờ về dự định mới trong thời gian sắp tới.

Thời gian vừa qua, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tiếp vướng vận đen "trời ơi đất hỡi" như bị nghi ngờ “ăn chặn” tiền quyên góp từ thiện miền Trung hay gần đây nhất là tin đồn ly hôn. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện group anti-fan Thủy Tiên có đến hàng trăm nghìn thành viên tham gia.

Phản ứng 'lạ đời' của Thủy Tiên sau tin đồn ly hôn, còn bất ngờ tiết lộ dự định 'đổi nghề' trong thời gian tới? - Ảnh 1
Thời gian qua, Thủy Tiên - Công Vinh bất ngờ bị réo tên vào tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, trước loạt ồn ào không đáng có ập đến, phản ứng của Công Vinh và Thủy Tiên lúc này mới gây nhiều sự chú ý và quan tâm. Theo đó, có vẻ dường như scandal không còn quá xa lạ vơi họ, cặp đôi vẫn tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, làm việc bình thường, cũng không thanh minh hay giải thích về các ồn ào bất ngờ bị réo tên vào.

Gần đây nhất, Thủy Tiên còn gây chú ý khi mở buổi livestream trò chuyện với khán giả ngay trên fanpage của mình. Trong lần xuất hiện này, bà xã Công Vinh vẫn giữ nét tươi tắn, xinh đẹp, tính cách nhẹ nhàng thường trong chiếc váy dây màu hồng đào. Nhan sắc "không tuổi" của giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” không thể khiến người hâm mộ ngừng xuýt xoa. 

Phản ứng 'lạ đời' của Thủy Tiên sau tin đồn ly hôn, còn bất ngờ tiết lộ dự định 'đổi nghề' trong thời gian tới? - Ảnh 2
Thủy Tiên lộ diện sau tin đồn ly hôn, tiết lộ muốn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ trò chuyện giao lưu với fan trong livestream, Thủy Tiên còn có chia sẻ bất ngờ về bản thân. Cô hài hước tự nhận mình có một chút năng khiếu bán hàng. Do đó, nữ ca sĩ tự tin tuyên bố trong tương lai gần sẽ thử sức ở lĩnh vực này. Mặc dù chưa biết Thủy Tiên đang đùa hay thật tuy nhiên khán giả tỏ ra rất ủng hộ trước quyết định lấn sân kinh doanh này.

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