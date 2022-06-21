Động thái kỳ lạ của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trước tin đồn Công Vinh bị công an bắt giữ?

Chiều ngày 18/6, nhiều người không khỏi xôn xao, bức xúc khi hàng loạt báo chí đưa tin về đường dây đánh bạc nghìn tỷ mới bị triệt phá có sự tham gia điều hành của một cựu danh thủ có tiếng. Ngay lập tức, dù chưa rõ phải trái, đúng sai, hàng loạt bình luận dưới những bài viết này đều réo gọi tên của Công Vinh cùng những lời mỉa mai hết sức khó nghe. Nhiều ý kiến thậm chí còn thổi bùng tranh cãi khi “gộp kèm” ồn ào từ thiện của Thủy Tiên trước đó cùng nhiều chỉ trích kém duyên.

Tuy nhiên, Công Vinh lại hoàn toàn vô tội và không liên quan đến vụ việc lần này. Theo đó, chân sút lừng danh trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá này chính là Đặng Hùng Dũng. Đối tượng này còn được gọi là Dũng Verratti, từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian sát cánh cùng đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Dũng được xác định là một trong những đối tượng điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt xoá này.

Đối tượng này còn được gọi là Dũng Verratti, từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ chứ không phải Công Vinh - Ảnh: Internet

Bất ngờ bị kéo vào làm nhân vật chính trong thông tin thất thiệt, Công Vinh và Thủy Tiên tỏ thái độ không quan tâm. Cả hai chưa có bất cứ phát ngôn nào về tin đồn, bởi lẽ họ xác định bản thân cũng không hề liên quan đến vụ việc này.

Trên trang cá nhân của Công Vinh và Thủy Tiên, cặp đôi đã lâu không có bài đăng mới. Cụ thể, chia sẻ gần nhất của cựu tiền đạo sinh năm 1985 là bức ảnh chụp trước cổng nhà với cầu vồng hôm 8/6. Trong khi đó, bà xã của anh khoe tham dự lễ công bố trường của con gái trở thành trường quốc tế IB toàn phần từ ngày 12/6.

Trước tin đồn trên, Công Vinh đăng ảnh trước cổng nhà với cầu vồng - Ảnh: FBNV

Còn Thủy Tiên khoe tham dự lễ công bố trường của con gái trở thành trường quốc tế IB toàn phần - Ảnh: FBNV

Thiết nghĩ đây cũng là phản ứng dễ hiểu và hợp lý của Công Vinh, Thủy Tiên trong chuyện này. Vốn dĩ cựu cầu thủ không phải người bị bắt giữ, việc lên tiếng chỉ càng khiến dư luận chú ý, lấy cớ để mỉa mai anh.

Sau rất nhiều thị phi về đời tư, Công Vinh và Thủy Tiên hiện tại đang có cuộc sống bình yên bên nhau. Họ tập trung vào kinh doanh, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và rất ít khi lên tiếng về những tin đồn thất thiệt. Ngay cả thời điểm bị dèm pha vì chuyện từ thiện, Công Vinh và Thủy Tiên cũng hạn chế phát ngôn để tránh lời đơm đặt thêm.