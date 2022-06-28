Tròn một năm hậu ồn ào sao kê, lần đầu tiên vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh công khai làm việc này nhận được nhiều sự ủng hộ?

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được yêu mến bởi tấm lòng nhân ái và các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con. Vừa qua, sau đợt kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt, đôi vợ chồng nữ ca sĩ đã vướng phải nhiều ồn ào không minh bạch và buộc phải sao kê để chứng minh sự trong sạch. Tưởng chừng như Công Vinh - Thủy Tiên sẽ chùn bước hậu ồn ào thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thuỷ Tiên bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đi làm từ thiện cùng ông xã.

Công Vinh - Thủy Tiên sao kê số tiền nhận quyên góp từ thiện cho bà con mền Trung lũ lụt - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đợt đi từ thiện lần này, đôi vợ chồng giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" trao tặng căn nhà tình thương ở Bến Tre. Nói về việc này Thuỷ Tiên trải lòng: "Lại tiếp tục hoàn thành thêm được 1 căn nhà tình thương cho người khó khăn, nhìn thấy gia đình mừng vui mà mình hạnh phúc theo. Gửi thêm cho cô ít tiền vốn để tạo sinh kế làm ăn hy vọng sau này sẽ gặp may mắn vươn lên thoát nghèo. Cảm ơn lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện, chia sẻ hỗ trợ giám sát xây dựng, cấp đất để xây nên ngôi nhà tình thương này, cảm ơn đội dân phòng đã hỗ trợ những ngày công miễn phí giúp đỡ xây dựng. Biết ơn rất nhiều. Mong mọi người ai cũng đều luôn bình an và hạnh phúc".