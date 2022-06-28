Tròn một năm hậu ồn ào sao kê, lần đầu tiên vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh công khai làm việc này nhận được nhiều sự ủng hộ?

Động thái mới đây của ca sĩ Thủy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cư dân mạng.
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Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được yêu mến bởi tấm lòng nhân ái và các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con. Vừa qua, sau đợt kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt, đôi vợ chồng nữ ca sĩ đã vướng phải nhiều ồn ào không minh bạch và buộc phải sao kê để chứng minh sự trong sạch. Tưởng chừng như Công Vinh - Thủy Tiên sẽ chùn bước hậu ồn ào thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thuỷ Tiên bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đi làm từ thiện cùng ông xã.
Cụ thể, trong đợt đi từ thiện lần này, đôi vợ chồng giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" trao tặng căn nhà tình thương ở Bến Tre. Nói về việc này Thuỷ Tiên trải lòng: "Lại tiếp tục hoàn thành thêm được 1 căn nhà tình thương cho người khó khăn, nhìn thấy gia đình mừng vui mà mình hạnh phúc theo. Gửi thêm cho cô ít tiền vốn để tạo sinh kế làm ăn hy vọng sau này sẽ gặp may mắn vươn lên thoát nghèo. Cảm ơn lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện, chia sẻ hỗ trợ giám sát xây dựng, cấp đất để xây nên ngôi nhà tình thương này, cảm ơn đội dân phòng đã hỗ trợ những ngày công miễn phí giúp đỡ xây dựng. Biết ơn rất nhiều. Mong mọi người ai cũng đều luôn bình an và hạnh phúc".
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Thuỷ Tiên công khai hoạt động thiện nguyện kể sau ồn ào sao kê vì vậy mà nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa số ý kiến tỏ ra rất mừng rỡ và biết ơn cho việc làm cho nữ ca sĩ. Trước những bình luận ngợi khen này, Thủy Tiên không ngần ngại cho biết: "Em chưa bao giờ dừng việc này ngay cả trong lúc em đang khó khăn nhất, nhưng vì là tiền cá nhân nên cũng thỉnh thoảng mới chia sẻ, rất cảm ơn anh vì đã chia sẻ ạ, chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ ạ".
Hiện, hành động đầy ý nghĩa của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng.