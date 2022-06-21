Vén màn cuộc hôn nhân của Công Vinh và Thủy Tiên sau 8 năm, bây giờ thế nào?

Hậu trường 21/06/2022 07:25

Ban đầu, khi hẹn hò Công Vinh - Thủy Tiên bị phản đối dữ dội, cả hai bị dị nghị vì lúc đó Công Vinh đang rất nổi tiếng, còn Thủy Tiên lại dính quá nhiều ồn ào. Tuy nhiên, họ cùng vượt qua thị phi để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.

Công Vinh là một trong những chân sút huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Năm 2014, Công Vinh kết hôn cùng Thủy Tiên, đôi trai tài gái sắc công khai chuyện vui trong sự chúc phúc của mọi người. Ban đầu, khi hẹn hò họ bị phản đối dữ dội, cả hai bị dị nghị vì lúc đó Công Vinh đang rất nổi tiếng, còn Thủy Tiên lại dính quá nhiều ồn ào. Tuy nhiên, họ cùng vượt qua thị phi để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.

Vén màn cuộc hôn nhân của Công Vinh và Thủy Tiên sau 8 năm, bây giờ thế nào? - Ảnh 1
Công Vinh và Thủy Tiên vượt qua mọi thị phi để giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet

 

Khi về với nhau, Công Vinh - Thủy Tiên còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù của cả hai gộp lại. Công Vinh lúc ấy có sự nghiệp vững vàng còn Thủy Tiên cũng là ngôi sao đắt show trong làng giải trí.

Nhờ lao động chăm chỉ cần mẫn, Thủy Tiên và Công Vinh có một khối tài sản khổng lồ. Đây chính là điều kiện đầu tiên để cặp đôi thường xuyên đi từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Thủy Tiên và Công Vinh đang sinh sống tại biệt thự tọa lạc ở quận 7 (TP.HCM). Ngôi nhà nằm ven sông, rộng 300m2, có 5 phòng ngủ. Phía trong ngôi biệt thự, giọng ca Chợt Là Nỗi Đau dành hẳn 100m2 để trồng rau sạch.

Ngoài bất động sản, cặp đôi còn có xe sang sành điệu. Năm 2016, Công Vinh gây bất ngờ khi chi hơn 5 tỉ để tậu chiếc Audi A8 dành tặng vợ. Không riêng gì xe sang trị giá 5 tỷ, tiền đạo xứ Nghệ còn nhiều lần khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ về những món quà đắt tiền tặng vợ. Trong đó, chiếc đồng hồ hình rắn có giá 4 tỉ đồng. Dân mạng bảo chiếc đồng hồ thuộc nhãn hiệu Bvlgari, có tên Bvlgari Serpenti 7 Coil Watch và thuộc dạng xa xỉ nhất của thương hiệu này. Chất liệu làm nên chiếc đồng hồ là thép mạ vàng, phần mặt đồng hồ làm từ bạc và đặc biệt là được đính 190 viên kim cương tinh xảo, cuối cùng là phần viền mặt được khảm thêm 38 viên kim cương khác.

Vén màn cuộc hôn nhân của Công Vinh và Thủy Tiên sau 8 năm, bây giờ thế nào? - Ảnh 2
Khi về với nhau, Công Vinh - Thủy Tiên còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù của cả hai gộp lại - Ảnh: Internet

 

Có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc, tuy nhiên Công Vinh và Thủy Tiên lại vướng vào không ít ồn ào. Nếu theo dõi cặp đôi nửa cuối năm 2021, có thể thấy Thủy Tiên  - Công Vinh là hai cái tên gây nhiều tranh cãi nhất mạng xã hội lúc bấy giờ. Hai người bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên liên tục trên sóng livestream vì cho rằng có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện. Dù đã công khai minh bạch toàn bộ thông tin cũng như sao kê tài khoản nhưng vợ chồng Thủy Tiên vẫn vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực. Thậm chí những người trong gia đình 2 bên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khiến nữ ca sĩ bất lực.

Vén màn cuộc hôn nhân của Công Vinh và Thủy Tiên sau 8 năm, bây giờ thế nào? - Ảnh 3
Công Vinh và Thủy Tiên từng bị vướng vào nghi vấn ăn chặn từ thiện - Ảnh: Internet

 

Mới đây Công Vinh còn bị đồn đoán liên quan đến đường dây cá độ nghìn tỷ. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn không xác thực và chân sút được nhắc tới trong đường dây đánh bạc này có tên Đặng Hùng Dũng. Đối tượng này còn được gọi là Dũng Verratti, từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ và được đào tạo tại lò Sông Lam Nghệ An. Dũng cũng được xác định là một trong những người đièu hành đường dây này.

 

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