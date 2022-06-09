Vướng vào đồn đoán ly hôn 'từ trên trời rơi xuống', Công Vinh và Thủy Tiên có động thái đầu tiên trên MXH, nói rõ 1 câu gây nhiều chú ý!

Hậu trường 09/06/2022 08:36

Công Vinh và Thủy Tiên bất ngờ bị lôi vào đồn đoán ly hôn "từ trên trời rơi xuống", cả 2 mới đây đã có động thái mới gây chú ý.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin một cặp đôi cầu thủ - ca sĩ chia tay sau hơn 10 năm gắn bó. Những thông tin úp úp mở mở này khiến dư luận không ngừng bàn tán và dù chưa rõ thực hư ra sao, cư dân mạng đã liên tục gọi tên Công Vinh Thủy Tiên ngay dưới bài viết.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hai nhân vật chính được nhắc đến trong thông tin này chính là Pique và Shakira. Sau 12 năm chung sống, họ chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng. Nguyên nhân được cho là vì cầu thủ người Tây Ban Nha đã ngoại tình, bị vợ bắt tại trận.

Vướng vào đồn đoán ly hôn 'từ trên trời rơi xuống', Công Vinh và Thủy Tiên có động thái đầu tiên trên MXH, nói rõ 1 câu gây nhiều chú ý! - Ảnh 1
Vướng vào đồn đoán ly hôn 'từ trên trời rơi xuống', Công Vinh và Thủy Tiên có động thái đầu tiên trên MXH, nói rõ 1 câu gây nhiều chú ý! - Ảnh 2
Thủy Tiên - Công Vinh bất ngờ bị cộng động mạng réo tên vào tin đồn ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa ồn ào bị dính đạn "rạn nứt" tình cảm thế nhưng cả Công Vinh và Thủy Tiên đều chọn biện pháp im lặng, không thanh minh hay nhắc gì đến. Có lẽ họ cũng đã quá quen với những lời đồn thổi như vậy.

Vướng vào đồn đoán ly hôn 'từ trên trời rơi xuống', Công Vinh và Thủy Tiên có động thái đầu tiên trên MXH, nói rõ 1 câu gây nhiều chú ý! - Ảnh 3
Giữa ồn ào bị dính đạn "rạn nứt" tình cảm thế nhưng cả Công Vinh và Thủy Tiên đều chọn biện pháp im lặng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trưa 8/6, Công Vinh Thủy Tiên cũng lần lượt có chia sẻ bài viết lên trang cá nhân. Thay vì lên tiếng về tin đồn, cả hai lại khoe khoảnh khắc đời thường rất đỗi dễ thương. Cụ thể, cặp đôi thích thú chia sẻ hình ảnh chụp với cầu vồng sau cơn mưa ngay trước nhà của cặp đôi. Gây chú ý hơn cả chính là dòng bình luận chọc ghẹo của Thủy Tiên bên dưới bài viết của ông xã.

Vướng vào đồn đoán ly hôn 'từ trên trời rơi xuống', Công Vinh và Thủy Tiên có động thái đầu tiên trên MXH, nói rõ 1 câu gây nhiều chú ý! - Ảnh 4
Vướng vào đồn đoán ly hôn 'từ trên trời rơi xuống', Công Vinh và Thủy Tiên có động thái đầu tiên trên MXH, nói rõ 1 câu gây nhiều chú ý! - Ảnh 5
Động thái mới của đôi vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên phá tan tin đồn 'rạn nứt tình cảm' - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ bình luận: “Sến trường tồn, sến phồn vinh, sến bất diệt ạ cái cap”. Đáp lại lời vợ, cựu cầu thủ chống chế: “Caption nó hay xuất sắc như thế mà đòi gì nữa, sến đâu”. Màn tương tác của vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đủ cho thấy tình cảm của họ vẫn rất bền chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu rạn nứt.

Công Vinh và Thủy Tiên hẹn hò và kết hôn từ năm 2008, thời điểm mà cả hai đều ở đỉnh cao sự nghiệp. Trước đó, mối tình của cặp đôi từng bị nghi ngờ chỉ là chiêu trò để gây chú ý. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều sóng gió, sau 14 năm sát cánh, hiện tại Công Vinh và Thủy Tiên có một mái ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

'Bão' mạng xã hội: Thực hư thông tin Thủy Tiên - Công Vinh ly hôn sau nhiều năm gắn bó?

'Bão' mạng xã hội: Thực hư thông tin Thủy Tiên - Công Vinh ly hôn sau nhiều năm gắn bó?

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin cặp vợ chồng nổi tiếng, chồng là cầu thủ - vợ là ca sỹ, chính thức ly hôn sau 12 năm gắn bó, khán giả lập tức réo tên Thủy Tiên - Công Vinh.

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