Hiếm hoi được xuất hiện trên MXH, ái nữ nhà Công Vinh - Thủy Tiên khiến netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' vì chiều cao khủng và giống bố ở điểm này

Bé Gạo nhà Công Vinh - Thủy Tiên được khán giả nhận xét là có ngoại hình giống mẹ đến 80% và sở hữu tài năng thể thao giống bố.
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Trong số các cặp đôi cầu thủ - nghệ sĩ nổi tiếng thì không thể không nhắc đến Thuỷ Tiên - Công Vinh. Được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt Nam với nhiều năm chung sống bên cạnh nhau nhưng cả 2 vẫn giữ được hạnh phúc cho tới tận thời điểm bây giờ.
Được biết Thuỷ Tiên - Công Vinh công khai hẹn hò vào năm 2008. Năm 2013, cả hai có chung một con gái. Sau đó 1 năm, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên, dù có con đã lâu nhưng những hình ảnh xoay quanh bé Gạo trên MXH thường chỉ đếm trên đầu ngón tay khi bố mẹ của cô bé đều muốn giữ kín thông tin đời tư để bảo vệ ái nữ đầu lòng trước sự săn đón và quan tâm từ giới truyền thông và khán giả.
Dẫu vậy mới đây nhất trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, danh thủ nổi tiếng Lê Công Vinh vừa chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh bé Gạo. Dù chỉ là khoảnh khắc 2 bố con chơi đùa bình thường với nhau nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý đến nhất chính là chiều cao của cô bé, bởi mới 9 tuổi nhưng cô bé đã cao gần bằng bố của mình. Ái nữ nhà Thủy Tiên cũng được nhận xét là sở hữu đường nét khá giống mẹ của mình.
Công Vinh còn thích thú khi thấy con gái có niềm đam mê chơi golf giống mình: "Con nhà tông... không giống lông cũng giống cánh. Cái nết chơi thể thao thì “khó mấy cũng phải làm bằng được thì thôi".
Hiện sau trải qua loạt biến cố về lùm xùm ''sao kê'' với CEO Phương Hằng, những ai luôn theo dõi và ủng hộ vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có thể yên tâm phần nào khi giờ đây cặp đôi không chỉ đã lấy lại tinh thần mà còn có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên cạnh con cái của mình.