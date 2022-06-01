Hiếm hoi được xuất hiện trên MXH, ái nữ nhà Công Vinh - Thủy Tiên khiến netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' vì chiều cao khủng và giống bố ở điểm này

Trong số các cặp đôi cầu thủ - nghệ sĩ nổi tiếng thì không thể không nhắc đến Thuỷ Tiên - Công Vinh. Được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt Nam với nhiều năm chung sống bên cạnh nhau nhưng cả 2 vẫn giữ được hạnh phúc cho tới tận thời điểm bây giờ.

Công Vinh và Thủy Tiên đã có 12 năm chung sống hạnh phúc bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Được biết Thuỷ Tiên - Công Vinh công khai hẹn hò vào năm 2008. Năm 2013, cả hai có chung một con gái. Sau đó 1 năm, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên, dù có con đã lâu nhưng những hình ảnh xoay quanh bé Gạo trên MXH thường chỉ đếm trên đầu ngón tay khi bố mẹ của cô bé đều muốn giữ kín thông tin đời tư để bảo vệ ái nữ đầu lòng trước sự săn đón và quan tâm từ giới truyền thông và khán giả.