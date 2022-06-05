'Bão' mạng xã hội: Thực hư thông tin Thủy Tiên - Công Vinh ly hôn sau nhiều năm gắn bó?

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin cặp vợ chồng nổi tiếng, chồng là cầu thủ - vợ là ca sỹ, chính thức ly hôn sau 12 năm gắn bó, khán giả lập tức réo tên Thủy Tiên - Công Vinh.

Tối 4/6, trên các hội nhóm mạng xã hội chuyên bàn luận về showbiz bất ngờ xuất hiện thông tin cặp ca sĩ - cầu thủ nổi tiếng xác nhận đường ai nấy đi sau 12 năm gắn bó. Thông tin ngay lập tức gây nhiều sự chú ý của cư dân mạng và đa số các ý kiến đều cho rằng nhân vật đang được nhắc tới chính là Công Vinh và Thuỷ Tiên. Thuỷ Tiên - Công Vinh bị réo tên vào tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet Ngay dưới bài đăng, hàng loạt bình luận của cư dân mạng không ngần ngại nhắc thẳng tên vợ chồng nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, không ít ý kiến phản đối rằng, cặp đôi được nhắc đến không phải Công Vinh và Thuỷ Tiên mà là Pique và Shakira. Suốt những giờ qua, trên các phương tiện truyền thông cũng đồng loạt đăng tải tin Pique và Shakira vừa xác nhận ly hôn vào sáng ngày 4/6 sau gần 12 năm chung sống.

Hơn nữa, theo chia sẻ từ trước, được biết, Công Vinh - Thủy Tiên đã kết hôn được hơn 14 năm chứ không phải 12 năm. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, cặp đôi vẫn xuất hiện tình tứ bên nhau. Vậy nên những đồn đoán của cư dân mạng hoàn toàn thiếu cơ sở. Cư dân mạng không ngần ngại réo tên Công Vinh - Thuỷ Tiên bên dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trên trang cá nhân, Thủy Tiên cũng từng tâm sự đầy chân thành về tổ ấm gia đình cùng Công Vinh sau hơn một thập kỷ nắm tay nhau đi qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Chăm sóc cho gia đình là bản năng của người phụ nữ. Từ ngày lấy anh Vinh, Tiên thích được tự tay nấu các món ăn cho gia đình mình. Tiên nhớ hồi đầu mới học nấu ăn có mấy món dở tệ Tiên còn chẳng ăn nổi vậy mà anh Vinh vẫn tấm tắc “Anh thấy được mà”. Hay có những lần Tiên tự dưng nổi quạo với anh Vinh chẳng vì điều gì hết ấy nhưng anh chẳng quạo lại còn chọc cho Tiên cười. Trong mắt anh, Tiên luôn là người phụ nữ hoàn hảo.

Đối với Tiên trọn vẹn chính là khoảnh khắc khi bạn ở trong vòng tay của người mình yêu, cảm nhận tình yêu và sự bao bọc của họ. Trọn vẹn cũng là những khoảnh khắc quây quần, chia sẻ của cả gia đình. Một tổ ấm ngập tràn yêu thương, một ngôi nhà đầy tiếng cười chính là thành công lớn nhất của một người phụ nữ. Khoảnh khắc đó chính là trọn vẹn”.

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