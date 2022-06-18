Duy Mạnh kể chuyện đi từ thiện, hé lộ nhiều 'chi tiết' đặc biệt nghi 'đá xéo' Thủy Tiên và Hoài Linh?

Hậu trường 18/06/2022 16:37

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về chuyện đi từ thiện khiến dân tình không khỏi xôn xao vì cho rằng anh đang "cà khịa" danh hài Hoài Linh và ca sĩ Thủy Tiên.

Mới đây, vào ngày 18/6, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về chuyện anh đi từ thiện ở Thanh Hóa khiến dân tình không khỏi xôn xao. 

Theo đó, Duy Mạnh viết: "Ra Thanh Hoá làm từ thiện vất vả mệt mỏi thật đấy. Ăn uống vất vả thật. Muốn ăn mì gói live stream cho thiên hạ thấy sự vất vả của mình. Thế mà chả có mì gói mà ăn. Bà con nghèo ngoài đó toàn bắt ăn hải sản tôm, cua, ghẹ, tu hài…! Ăn mà cũng khổ thế này!!!"

Duy Mạnh kể chuyện đi từ thiện, hé lộ nhiều 'chi tiết' đặc biệt nghi 'đá xéo' Thủy Tiên và Hoài Linh? - Ảnh 1
Bài viết của Duy Mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Netizen cho rằng nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen" đang cố tình "bóng gió" về loạt ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ Việt trong thời gian qua. Đặc biệt là khi anh hài hước nói rằng "muốn ăn mì gói live stream cho thiên hạ thấy sự vất vả của mình" nhưng lại bị bà con bắt ăn hải sản khiến nhiều người đoán rằng anh đang ám chỉ Thủy Tiên.

Duy Mạnh kể chuyện đi từ thiện, hé lộ nhiều 'chi tiết' đặc biệt nghi 'đá xéo' Thủy Tiên và Hoài Linh? - Ảnh 2
Thủy Tiên livestream, chia sẻ hình ảnh ăn mì vôi tôm khi đi từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào thời điểm Thủy Tiên "xông pha" đi cứu trợ miền Trung mùa lũ lớn, nữ ca sĩ từng liên tục livestream, chia sẻ hình ảnh ăn vội mì tôm trong bộ áo mưa ướt sũng. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ đã được dư luận hết lời khen ngợi nhưng khi xuất hiện những thông tin liên quan đến vấn đề khuất tất trong quá trình từ thiện, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ, cho rằng cô đang "làm màu", cố tình ra vẻ.

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, Duy Mạnh cũng được cho là đang "cà khịa" Hoài Linh vì nhắc đến con số "14 tỷ" khi được một cư dân mạng hỏi vui "đã ăn chặn được bao nhiêu rồi?".

Duy Mạnh kể chuyện đi từ thiện, hé lộ nhiều 'chi tiết' đặc biệt nghi 'đá xéo' Thủy Tiên và Hoài Linh? - Ảnh 3
Duy Mạnh đáp trả mộ cư dân mạng, nhắc đến số tiền "14 tỷ" - Ảnh: Chụp màn hình

Cập nhật tình hình, mới đây nhất, trên trang cá nhân, Duy Mạnh tiếp tục chia sẻ thông tin đã hoàn thành chuyến từ thiện ở Thanh Hóa và gửi lời cảm ơn bà con nơi đây đã nhiệt tình chiêu đãi đoàn của anh nhiều món ngon.

 

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Từ khóa:   Nam ca sĩ Duy Mạnh hoài linh thủy tiên

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