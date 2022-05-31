Bị vợ cầu thủ Duy Mạnh bóc mẽ làm 'con giáp thứ 13', Thủy Bi tạm gác chuyện con cái quyết 'xanh chín' một lần

Trong đó, đáng chú ý nhất là ca sĩ Thủy Bi – người mẹ lên tiếng tố cáo con gái bị bạo lực học đường nhưng nhà trường chưa có cách giải quyết thỏa đáng. Cụ thể, con gái của ca sĩ Thủy Bi cùng 3 bạn học phản ánh việc bị một bạn học sinh nữ “động tay động chân”. Vì quá bức xúc nên Thủy Bi đã đến tận trường đối chất với hiệu trưởng, làm việc cùng công an, đồng thời nói chuyện với phụ huynh học sinh đánh con mình.

Vừa qua, dư luận đang bàn tán không ngừng về vụ ẩu đả của một nhóm học sinh tại trường Quốc tế ở TP.HCM. Các video liên quan đến sự việc đều nhận về hàng triệu lượt xem. Bài viết về diễn biến, nhân vật trong câu chuyện đã lọt Top 1 xu hướng tìm kiếm trên Google tại Việt Nam.

Sau vụ việc, Thủy Bi trở thành cái tên hot trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của cô ban đầu chỉ hơn 90 nghìn lượt theo dõi tăng chóng mặt lên gần 700 nghìn lượt. Chưa kể các bài viết của cô đều nhận về lượt tương tác “khủng”, chỉ 2 phút đã thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận.

Sự việc đến nay vẫn chưa rõ thực hư, đúng sai nhưng cái tên Thủy Bi gây được rất nhiều chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người ngưỡng mộ phong thái cương quyết của bà mẹ đơn thân này. Thân thế của cô cũng bắt đầu được tìm hiểu nhiều hơn.

Ít ai biết, Thủy Bi là một ca sĩ có tiếng trong những năm về trước. Cô được đánh giá có giọng hát tốt, phong cách trình diễn ấn tượng. Cô nàng này xuất thân từ một gia đình có bố mẹ đều làm trong ngành y. Dù đam mê ca hát nhưng Thủy Bi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Về sau cô đi du học để chiều lòng bố mẹ.

Năm 2019, Thủy Bi vướng vào ồn ào khi bị tố là “tiểu tam” chen chân vào cuộc hôn nhân của cầu thủ Nguyễn Ngọc Duy – đội trưởng Sài Gòn FC thời điểm đó. Bà xã Ngọc Duy đã đăng lên mạng tố anh cùng Thủy Bi dan díu khi việc ly hôn còn chưa giải quyết xong. Thậm chí người phụ nữ này còn chụp lại bài đăng của Thủy Bi, bức xúc cho rằng cô nàng đang lên mặt “dạy dỗ” mình dù là kẻ thứ ba.

Không chỉ vậy, vụ việc còn gây chú ý hơn khi chính Quỳnh Anh – vợ Duy Mạnh hiện tại, khi ấy là bạn gái cũng chia sẻ về sự việc trên. Quỳnh Anh đã chọn đứng về phía vợ Ngọc Duy: “Thời đại con giáp thứ 13 dạy vợ của bồ cách làm vợ. Đàn ông bỏ vợ bỏ con giữa đất khách quê người, đẻ ra 2 đứa con nhưng lúc ly hôn lại không chu cấp, để con bồ suốt ngày lên mạng chửi vợ, dạy vợ mình luôn. Hơi bị xấu hổ đấy”.

3 năm về trước, vợ Duy Mạnh từng "bóc" chuyện Thủy Bi là nguyên nhân khiến gia đình một nam cầu thủ tan vỡ. Ảnh: Internet

Về phần Thủy Bi, cô hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ còn vào bài đăng của vợ Ngọc Duy và để lại bình luận: “Bạn ấy ơi! Bạn nói hay quá! Bạn nên sống tốt phần đời còn lại của bạn đi. Ông trời luôn có mắt! Sống sao sẽ được hưởng như vậy. Bạn có tốt thì không nên lên đây kể lể như này đâu bạn ạ”.

Ngỡ tưởng sự việc đã trôi vào quên lãng, thì mới đây, sau vụ lùm xùm của con gái tại trường học quốc tế, bỗng nhiên ồn ào năm xưa của Thủy Bi lại bị đào xới lại. Khi một dân mạng để lại bài viết trên trang cá nhân bà mẹ hai con, có nội dung "vợ Duy Mạnh bóc trần Thủy Bi từng nương tựa cầu thủ Sài Gòn FC, khiến anh này bỏ vợ, không chu cấp cho con..." cùng với thái độ ngỡ ngàng: "Ôi, chị ơi, em mới đọc được cái này".

Chuyện đời sống riêng tư bị đem ra bàn tán dù chưa rõ thực hư khiến Thủy Bi không thể ngồi yên. Dù còn bận tâm giải quyết chuyện con gái nhưng nữ ca sĩ cũng thắng thắn đáp trả ngay và luôn: "Có người nuôi là tốt".

Thủy Bi lên tiếng khi bị hỏi khó chuyện quá khứ vợ Duy Mạnh từng tố cô làm "tiểu tam". Ảnh: Chụp màn hình

Bà mẹ hai con chỉ trả lời vỏn vẹn 5 chữ khi đối diện với tin đồn làm tiểu tam trong quá khứ, cho thấy cô không mấy bận tâm những ồn ào xung quanh mình. Trong câu chuyện giữa cô và gia đình nam cầu thủ năm xưa thực hư ra sao thì người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Nhưng hiện tại, bà mẹ này đang làm tất cả để bảo vệ quyền lợi cho con gái của mình.

Thủy Bi mang thai con đầu lòng vào năm 20 tuổi và trở thành mẹ đơn thân từ đó. 3 năm sau cô làm đám cưới với người đàn ông khác, sinh thêm một bé gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này không duy trì được lâu, cuối cùng một mình nữ ca sĩ nuôi dạy cả 2 con.